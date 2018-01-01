Від 7 серпня з луцької автостанції №1 не їздитимуть автобуси

На автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Рейсів звідси теж не буде.Про це повідомила юристка ПрАТ «ВОПАС»За її словами, таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем, пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС» (туалета), а також заявами, які він озвучує підприємцям автостанції.Олена Черьомуха зауважила, що не обслуговуватимуть ні перевізників, ні пасажирів до завершення проведення всіх дій слідчо-оперативною групою, яка вже працює на автостанції.«Автобуси від завтра відправлятися не будуть. Вирішують питання або перенести перевезення на Львівську (автостанція №2 – ред.) , або, можливо, адміністрація запропонує на інші варіанти. Поки невідомо», - сказала юристка.«Ми заручники свавілля міської ради і цього підприємця», - додала вона.