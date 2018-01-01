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Від 7 серпня з луцької автостанції №1 не їздитимуть автобуси

Від 7 серпня з луцької автостанції №1 не їздитимуть автобуси
На автостанцію №1 від 7 серпня не пускатимуть автобуси. Рейсів звідси теж не буде.

Про це повідомила юристка ПрАТ «ВОПАС» Олена Черьомуха.

За її словами, таке рішення прийняли через рейдерське захопленням землі підприємцем Юрієм Геруном, пошкодження ним нерухомого майна ПрАТ «ВОПАС» (туалета), а також заявами, які він озвучує підприємцям автостанції.

Олена Черьомуха зауважила, що не обслуговуватимуть ні перевізників, ні пасажирів до завершення проведення всіх дій слідчо-оперативною групою, яка вже працює на автостанції.

«Автобуси від завтра відправлятися не будуть. Вирішують питання або перенести перевезення на Львівську (автостанція №2 – ред.) , або, можливо, адміністрація запропонує на інші варіанти. Поки невідомо», - сказала юристка.

«Ми заручники свавілля міської ради і цього підприємця», - додала вона.

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Теги: автостанція, Луцьк, закриття, скандал, проблема
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Коментарі 8
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Это Луцк, детка. Столица полищуков и забужан.
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Ну що за хрінь відбувається? Невже це нормально, коли люди страждають через розбірки підприємців, а влада нічого не робить?
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А може відкрити кримінальну справу за свавілля і блокування цілої області і нарешті повернути майно міста в державу. Тоді нарешті буде порядок. Де там новий губернатор, чого шашкою не махає. Комусь захотілось цілу область на коліна поставити. Щось неподобається ідіть в суд, але ні треба всю область на коліна поставити, за це повинна бути кримінальна відповідальність.
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А може, настав час громаді встати з колін і винести в сиітник нелегітимну "міську владу"? А разом з нею - вдягнути на вила керівництво автостанції? ОК, підприємець поганий, в тому винні тисячі пасажирів і перевізники? Країна, де перемагає дебілізм!
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Мера немає, а полішуки крадуть все, що можна встигнути
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Все нормально. Кожен водій ділиться грошима за безбілетних. При чому пасажирів все влаштовує. І як попрошайки давно окупували автостанцію, то її не закривали. І саме головне, чому всі мовчать, що в станційний збір в квитку входить безкоштовний туалет.
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То є прикольно. Губернатор мент, а тут обласну автостанцію закривають.
Здається мені, що то всьо бздьож.
Без автостанції Варшавський на ГПЗ переїде.
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Хто бачив автостанції закордоном? Може навіщо Луцьку таке лайно? Нема худа без добра.
Вони нас налякати захотіли. Валіть на Львівську. Скатертиною дорога. Базарники хай теж за ними тікають. Центр міста розвантажать.
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