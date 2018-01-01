Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Сьогодні, 17:32
У теплу пору року стіни деяких луцьких будинків скоріше нагадують величезний живопліт, у якому де-не-де поблискують вікна. Дикий виноград на стінах може стати чудовою прикрасою, та якщо не догладати та не підрізати лозу, рослина може повністю захоплювати невеликі будівлі.
Дикий виноград ще називають дівочим. У Луцьку ми зустріли справжні зарості п'ятилистного винограду, який походить із Північної Америки. Такий виноград має насичено-зелене листя, є зовсім невибагливим і може рости практично будь-де. Рослину часто використовують у якості живоплоту: влітку у нього багато листя, а восени він радує око красивими синіми ягідками на яскраво-червоних гілочках. Щоправда, плоди дикого винограду неїстівні.
Ліана такого винограду може виростати до 30 метрів, а завдяки міні-присоскам на вусиках, вона може "повзти" фактично по будь-яких поверхнях. Саме тому рослині й вдалося "захопити" низку луцьких будівель.
У Старому місті, наприклад, на будівлі ресторану "Корона Вітовта" лозини дикого винограду обплели дашок перед входом і стали такою собі родзинкою екстер'єру. А закинутий будинок на вулиці Богдана Хмельницького навпаки - заховав півстіни між зеленим віттям. До частини будівель лози тільки підкрадаються, поволі "перелазячи" через балкони, аби тягнути свої вусики ближче до сонця.
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Дикий виноград ще називають дівочим. У Луцьку ми зустріли справжні зарості п'ятилистного винограду, який походить із Північної Америки. Такий виноград має насичено-зелене листя, є зовсім невибагливим і може рости практично будь-де. Рослину часто використовують у якості живоплоту: влітку у нього багато листя, а восени він радує око красивими синіми ягідками на яскраво-червоних гілочках. Щоправда, плоди дикого винограду неїстівні.
Ліана такого винограду може виростати до 30 метрів, а завдяки міні-присоскам на вусиках, вона може "повзти" фактично по будь-яких поверхнях. Саме тому рослині й вдалося "захопити" низку луцьких будівель.
У Старому місті, наприклад, на будівлі ресторану "Корона Вітовта" лозини дикого винограду обплели дашок перед входом і стали такою собі родзинкою екстер'єру. А закинутий будинок на вулиці Богдана Хмельницького навпаки - заховав півстіни між зеленим віттям. До частини будівель лози тільки підкрадаються, поволі "перелазячи" через балкони, аби тягнути свої вусики ближче до сонця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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