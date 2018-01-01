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Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО

Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
У теплу пору року стіни деяких луцьких будинків скоріше нагадують величезний живопліт, у якому де-не-де поблискують вікна. Дикий виноград на стінах може стати чудовою прикрасою, та якщо не догладати та не підрізати лозу, рослина може повністю захоплювати невеликі будівлі.

Дикий виноград ще називають дівочим. У Луцьку ми зустріли справжні зарості п'ятилистного винограду, який походить із Північної Америки. Такий виноград має насичено-зелене листя, є зовсім невибагливим і може рости практично будь-де. Рослину часто використовують у якості живоплоту: влітку у нього багато листя, а восени він радує око красивими синіми ягідками на яскраво-червоних гілочках. Щоправда, плоди дикого винограду неїстівні.

Ліана такого винограду може виростати до 30 метрів, а завдяки міні-присоскам на вусиках, вона може "повзти" фактично по будь-яких поверхнях. Саме тому рослині й вдалося "захопити" низку луцьких будівель.

У Старому місті, наприклад, на будівлі ресторану "Корона Вітовта" лозини дикого винограду обплели дашок перед входом і стали такою собі родзинкою екстер'єру. А закинутий будинок на вулиці Богдана Хмельницького навпаки - заховав півстіни між зеленим віттям. До частини будівель лози тільки підкрадаються, поволі "перелазячи" через балкони, аби тягнути свої вусики ближче до сонця.

Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО
Дикий виноград на будинках: як зелені ліани захоплюють луцькі стіни. ФОТО

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Теги: дикий виноград, будинки, вибір редактора, Луцьк
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