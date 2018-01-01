Лучан попереджають про відключення води





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Відтак, 7 серпня з 00.00 до 12.00 години буде припинено водопостачання в районі вулиць О.Алмазова, М.Безручка, І.Багряного та вул. Трункіна у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні.



"Просимо споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через ремонті роботи деякі будинки тимчасово залишаться без води.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Відтак, 7 серпня з 00.00 до 12.00 години буде припинено водопостачання в районі вулиць О.Алмазова, М.Безручка, І.Багряного та вул. Трункіна у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні."Просимо споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.

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