Лучан попереджають про відключення води
Сьогодні, 19:36
У Луцьку через ремонті роботи деякі будинки тимчасово залишаться без води.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відтак, 7 серпня з 00.00 до 12.00 години буде припинено водопостачання в районі вулиць О.Алмазова, М.Безручка, І.Багряного та вул. Трункіна у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні.
"Просимо споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Відтак, 7 серпня з 00.00 до 12.00 години буде припинено водопостачання в районі вулиць О.Алмазова, М.Безручка, І.Багряного та вул. Трункіна у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водогоні.
"Просимо споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води", - йдеться у повідомлені.
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