На волинському полігоні відбудуться навчання
Сьогодні, 19:53
На території авіаційного полігону у селі Поворськ Ковельського району у період з 8-9 серпня будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет).
Більш масштабні навчання із залучення сил та засобів Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗС України будуть проводитися на полігоні протягом вересня, - повідомив начальник авіаційного полігону Ігор Пчельніков.
Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.
Так, 4 квітня 2011 року на території полігона під час пошуку
металобрухту та небезпечного поводження з металевим предметом подібним на бомбу загинуло двоє жителів села Черемошне Ковельського району Волинської області.
9 серпня 2011 року в селі Поворськ від розриву вибухонебезпечного
металевого предмету загинула одна неповнолітня особа та травмована інша.
Причиною загибелі та каліцтва людей є ігнорування забороною
перебування на території полігону, недопущенням збору бомб, ракет,
снарядів інших металевих предметів.
"Особливо хочеться попередити шукачів «дармового» металу, які
всупереч забороні заходять на небезпечну територію, видобувають
вибухонебезпечні предмети, демонтують та здають в пункти прийому
металобрухту. Командування авіаційного полігону попереджує, що до крадіїв металу на території авіаційного полігону будуть застосовуватись рішучі заходи у відповідності до чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.
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Більш масштабні навчання із залучення сил та засобів Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗС України будуть проводитися на полігоні протягом вересня, - повідомив начальник авіаційного полігону Ігор Пчельніков.
Так, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.
Так, 4 квітня 2011 року на території полігона під час пошуку
металобрухту та небезпечного поводження з металевим предметом подібним на бомбу загинуло двоє жителів села Черемошне Ковельського району Волинської області.
9 серпня 2011 року в селі Поворськ від розриву вибухонебезпечного
металевого предмету загинула одна неповнолітня особа та травмована інша.
Причиною загибелі та каліцтва людей є ігнорування забороною
перебування на території полігону, недопущенням збору бомб, ракет,
снарядів інших металевих предметів.
"Особливо хочеться попередити шукачів «дармового» металу, які
всупереч забороні заходять на небезпечну територію, видобувають
вибухонебезпечні предмети, демонтують та здають в пункти прийому
металобрухту. Командування авіаційного полігону попереджує, що до крадіїв металу на території авіаційного полігону будуть застосовуватись рішучі заходи у відповідності до чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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