На волинському полігоні відбудуться навчання

На території авіаційного полігону у селі Поворськ Ковельського району у період з 8-9 серпня будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет).Більш масштабні навчання із залучення сил та засобів Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗС України будуть проводитися на полігоні протягом вересня, - повідомив начальник авіаційного полігонуТак, як територія авіаційного полігону складає близько 25 тис. гектарів і розміщена в межах 3-х районів Волинської області (Ковельський, Камінь-Каширський, Маневицький) є небезпека для цивільного населення потрапити в зону дії ураження вибухових речовин.Так, 4 квітня 2011 року на території полігона під час пошукуметалобрухту та небезпечного поводження з металевим предметом подібним на бомбу загинуло двоє жителів села Черемошне Ковельського району Волинської області.9 серпня 2011 року в селі Поворськ від розриву вибухонебезпечногометалевого предмету загинула одна неповнолітня особа та травмована інша.Причиною загибелі та каліцтва людей є ігнорування забороноюперебування на території полігону, недопущенням збору бомб, ракет,снарядів інших металевих предметів."Особливо хочеться попередити шукачів «дармового» металу, яківсупереч забороні заходять на небезпечну територію, видобуваютьвибухонебезпечні предмети, демонтують та здають в пункти прийомуметалобрухту. Командування авіаційного полігону попереджує, що до крадіїв металу на території авіаційного полігону будуть застосовуватись рішучі заходи у відповідності до чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.