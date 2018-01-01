вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції

«Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції
Підприємець Юрій Герун, через якого розгорівся конфлікт на луцькій автостанції, каже, що не зачіпав юриста прат «ВОПАС» Олену Черьомуху, і , тим паче - не бив її в обличчя.

Про це Юрій Герун розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost 7 серпня.

За словами підприємця, жінку він не зачіпав, і у нього є свідки цього. Мовляв, він ніc електрику стільчик, аби чоловік вище підняв кабель.

«Вона вибігла, хотіла вибити стільчик, я просто зайшов перед нею. Вибігає якийсь чи тітушка, чи кого вони найняли, вдарив мене по голові, і та ж Черьомуха сказала, щоб він тікав і тут не світився», - каже Герун. Потім жінка заявила, що він її вдарив.

«Я її пальцем не трогав, не те що», - додав чоловік. Стосовно того, чому вчора не хотів поспілкуватися із журналістами телефоном, він сказав, що вчора отримував дуже багато дзвінків.

«Я пояснив трьом дзвінкам, коли перевищує після 5-ти, воно надоїдає», - сказав підприємець.

Нагадаємо, за словами юристки ПрАТ «ВОПАС» Олена Черьомухи, підприємець Юрій Герун, через якого хочуть закрити автостанцію №1 у Луцьку, вдарив її кулаком в обличчя. Жінка звернулася із заявою до поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Герун, Олена Черьомуха, побиття, автостанція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні за минулу добу втопилось 5 дітей
Сьогодні, 10:15
«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО
Сьогодні, 09:53
«Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції
Сьогодні, 09:52
На Львівщині у готелі отруїлось 16 дітей
Сьогодні, 09:20
На «Ягодині» митники вилучили електропристроїв на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Власник кіоска на луцькій автостанції заявляє, що його нерухомість хотіли забрати Власник кіоска на луцькій автостанції заявляє, що його нерухомість хотіли забрати
Сьогодні, 10:18
Юристка луцької автостанції заявила про побиття Юристка луцької автостанції заявила про побиття
06 серпень, 16:49
Поліцейські з'ясовували, чи закривається луцька автостанція Поліцейські з'ясовували, чи закривається луцька автостанція
06 серпень, 16:15
Луцькій автостанції не вистачає платформ Луцькій автостанції не вистачає платформ
06 серпень, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Держбюджет втратив понад мільйон через голову Апеляційного суду Волині
Сьогодні, 10:33
 0
Як святкуватимуть день міста у Нововолинську. ПРОГРАМА
Сьогодні, 10:32
 0
Власник кіоска на луцькій автостанції заявляє, що його нерухомість хотіли забрати
Сьогодні, 10:18
 0
В Україні за минулу добу втопилось 5 дітей
Сьогодні, 10:15
 0
«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО
Сьогодні, 09:53
 0
Медіа
відео
1/8