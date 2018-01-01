«Я її пальцем не трогав», – підприємець про заяву щодо побиття юристки луцької автостанції
Сьогодні, 09:52
Підприємець Юрій Герун, через якого розгорівся конфлікт на луцькій автостанції, каже, що не зачіпав юриста прат «ВОПАС» Олену Черьомуху, і , тим паче - не бив її в обличчя.
Про це Юрій Герун розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost 7 серпня.
За словами підприємця, жінку він не зачіпав, і у нього є свідки цього. Мовляв, він ніc електрику стільчик, аби чоловік вище підняв кабель.
«Вона вибігла, хотіла вибити стільчик, я просто зайшов перед нею. Вибігає якийсь чи тітушка, чи кого вони найняли, вдарив мене по голові, і та ж Черьомуха сказала, щоб він тікав і тут не світився», - каже Герун. Потім жінка заявила, що він її вдарив.
«Я її пальцем не трогав, не те що», - додав чоловік. Стосовно того, чому вчора не хотів поспілкуватися із журналістами телефоном, він сказав, що вчора отримував дуже багато дзвінків.
«Я пояснив трьом дзвінкам, коли перевищує після 5-ти, воно надоїдає», - сказав підприємець.
Нагадаємо, за словами юристки ПрАТ «ВОПАС» Олена Черьомухи, підприємець Юрій Герун, через якого хочуть закрити автостанцію №1 у Луцьку, вдарив її кулаком в обличчя. Жінка звернулася із заявою до поліції.
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Про це Юрій Герун розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost 7 серпня.
За словами підприємця, жінку він не зачіпав, і у нього є свідки цього. Мовляв, він ніc електрику стільчик, аби чоловік вище підняв кабель.
«Вона вибігла, хотіла вибити стільчик, я просто зайшов перед нею. Вибігає якийсь чи тітушка, чи кого вони найняли, вдарив мене по голові, і та ж Черьомуха сказала, щоб він тікав і тут не світився», - каже Герун. Потім жінка заявила, що він її вдарив.
«Я її пальцем не трогав, не те що», - додав чоловік. Стосовно того, чому вчора не хотів поспілкуватися із журналістами телефоном, він сказав, що вчора отримував дуже багато дзвінків.
«Я пояснив трьом дзвінкам, коли перевищує після 5-ти, воно надоїдає», - сказав підприємець.
Нагадаємо, за словами юристки ПрАТ «ВОПАС» Олена Черьомухи, підприємець Юрій Герун, через якого хочуть закрити автостанцію №1 у Луцьку, вдарив її кулаком в обличчя. Жінка звернулася із заявою до поліції.
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