У Луцьку відкрили оригінальну фотовиставку
Сьогодні, 19:16
У Луцьку відкрилася оригінальна виставка, авторами якої є фотограф та психолог.
5 серпня о 19:00 год на 4-му поверсі РЦ «Промінь» розпочалась виставка соціального проекту «ТИ - ЦЕ ТИ» від фотографа Анастасії Дворецької та практичного психолога Андрія Гнатюка, - розповіли організатори.
Це цілий проект, який поділений на 5 категорій.
"Він про тіло, ставлення, відчуття, життя. Безперечно, кожен із нас не схожий на іншого, але ми частенько про це забуваємо. Чим далі людство розвивається технологічно, тим більше ми перестаємо бути людяними", - йдеться у повідомленні.
Хтось має рідкісні фізіологічні ознаки, а хтось дуже поширені – надмірна чи недостатня вага. Перед розробкою проекту була задумка, як у фільмі «Заплати іншому».
Ви робите комусь послугу і просите цю людину віддячити не вам, а трьом іншим людям, які у свою чергу, віддячать ще трьом. І так далі, у світовому масштабі, поширюючи добро й тепло.
Проходячи вулицею чи перебуваючи в колективі, ви помітите, як хтось до когось ставиться неприйнятно, і заступитесь, тоді наша місія буде виконана, - переконані автори проекту.
За розвитком проекту також можна спостерігати на сторінках команди – @anonym.agency
Анастасія Дворецька – @anastasiadvoretska
Андрій Гнатюк – @andrew_gnatyuk
Вхід на виставку вільний.
Виставка діятиме з 5 і до 19 серпня.
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5 серпня о 19:00 год на 4-му поверсі РЦ «Промінь» розпочалась виставка соціального проекту «ТИ - ЦЕ ТИ» від фотографа Анастасії Дворецької та практичного психолога Андрія Гнатюка, - розповіли організатори.
Це цілий проект, який поділений на 5 категорій.
"Він про тіло, ставлення, відчуття, життя. Безперечно, кожен із нас не схожий на іншого, але ми частенько про це забуваємо. Чим далі людство розвивається технологічно, тим більше ми перестаємо бути людяними", - йдеться у повідомленні.
Хтось має рідкісні фізіологічні ознаки, а хтось дуже поширені – надмірна чи недостатня вага. Перед розробкою проекту була задумка, як у фільмі «Заплати іншому».
Ви робите комусь послугу і просите цю людину віддячити не вам, а трьом іншим людям, які у свою чергу, віддячать ще трьом. І так далі, у світовому масштабі, поширюючи добро й тепло.
Проходячи вулицею чи перебуваючи в колективі, ви помітите, як хтось до когось ставиться неприйнятно, і заступитесь, тоді наша місія буде виконана, - переконані автори проекту.
За розвитком проекту також можна спостерігати на сторінках команди – @anonym.agency
Анастасія Дворецька – @anastasiadvoretska
Андрій Гнатюк – @andrew_gnatyuk
Вхід на виставку вільний.
Виставка діятиме з 5 і до 19 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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