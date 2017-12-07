У Луцьку відкрили оригінальну фотовиставку

У Луцьку відкрилася оригінальна виставка, авторами якої є фотограф та психолог.5 серпня о 19:00 год на 4-му поверсі РЦ «Промінь» розпочалась виставка соціального проекту «ТИ - ЦЕ ТИ» від фотографата практичного психолога, - розповіли організатори.Це цілий проект, який поділений на 5 категорій."Він про тіло, ставлення, відчуття, життя. Безперечно, кожен із нас не схожий на іншого, але ми частенько про це забуваємо. Чим далі людство розвивається технологічно, тим більше ми перестаємо бути людяними", - йдеться у повідомленні.Хтось має рідкісні фізіологічні ознаки, а хтось дуже поширені – надмірна чи недостатня вага. Перед розробкою проекту була задумка, як у фільмі «Заплати іншому».Ви робите комусь послугу і просите цю людину віддячити не вам, а трьом іншим людям, які у свою чергу, віддячать ще трьом. І так далі, у світовому масштабі, поширюючи добро й тепло.Проходячи вулицею чи перебуваючи в колективі, ви помітите, як хтось до когось ставиться неприйнятно, і заступитесь, тоді наша місія буде виконана, - переконані автори проекту.За розвитком проекту також можна спостерігати на сторінках команди – @anonym.agency– @anastasiadvoretska– @andrew_gnatyukВхід на виставку вільний.Виставка діятиме з 5 і до 19 серпня.