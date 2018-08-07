Вчені досі не можуть дійти згоди щодо походження Шацьких озер





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Шацькі озера можна назвати справжньою перлиною українського туризму. Це місце приваблює звідусіль не лише незвичною природою, десятками водойм (а їх, на хвилину, понад 30!), але й цікавими історіями.



Шацькі озера – це група водоймищ, розташованих поблизу міста Шацьк, Волинської області. Усю територію також називають Шацьке поозер’я. Власне тут у 1983 році створили Шацький національний природний парк, площа якого сягає 32 500 га.



Попри те, що у водному парку налічується понад 30 озер, найвідомішими та найбільшими є лише 22.



Щодо утворення озер – вчені й досі не можуть дійти згоди. Тому вже кілька десятиліть актуальними є три теорії.



Згідно з першою теорією, всі озера утворилися понад 100 тисяч років тому, а саме після відходу Дніпровського льодовика. Тоді на цій території утвопилася велика водойма, яка з часом перетворилася на кілька десятків озер.



Друга теорія стверджує, що всі водойми тут карстового походження. А їх різні глибини – наслідок руху тектонічних плит.



Також існує версія, що озера утворилися внаслідок підняття рівня грунтових вод у болотній місцевості при паралельному нагромадженні алювію.







Основними джерелами поповнення для всіх озер є грунтові та атмосферні води. Також деякі водойми з’єднані між собою підземними пото ками, які допомагають підтримувати однаковий рівень води.



Попри відносну стабільність, Шацьким озерам все ж загрожує небезпека. Річ у тім, що в сусідній Білорусі активно розробляється Хотиславське родовище, через що осушуються прилеглі території. Подальше відведення вод призведе не лише до падіння рівня вод у водоймах в цілому, але й до повного висушення найменших озер.



Сьогодні Шацькі озера – одне з найпопулярніших туристичних водних об’єктів України. Щороку сюди приїздить понад 10 тисяч туристів. Орендувати кімнату тут можна в межах 300-500 гривень, а будиночок – від 800-1000 грн/доба в залежності від пори року (сезон / не сезон) та віддаленості від головної перлини парку – озера Світязь.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донині серед вчених немає порозуміння у питанні спільної позиції щодо походження Шацьких озер на Волині.Про це повідомляє ТерЕН Шацькі озера можна назвати справжньою перлиною українського туризму. Це місце приваблює звідусіль не лише незвичною природою, десятками водойм (а їх, на хвилину, понад 30!), але й цікавими історіями.Шацькі озера – це група водоймищ, розташованих поблизу міста Шацьк, Волинської області. Усю територію також називають Шацьке поозер’я. Власне тут у 1983 році створили Шацький національний природний парк, площа якого сягає 32 500 га.Попри те, що у водному парку налічується понад 30 озер, найвідомішими та найбільшими є лише 22.Щодо утворення озер – вчені й досі не можуть дійти згоди. Тому вже кілька десятиліть актуальними є три теорії.Згідно з першою теорією, всі озера утворилися понад 100 тисяч років тому, а саме після відходу Дніпровського льодовика. Тоді на цій території утвопилася велика водойма, яка з часом перетворилася на кілька десятків озер.Друга теорія стверджує, що всі водойми тут карстового походження. А їх різні глибини – наслідок руху тектонічних плит.Також існує версія, що озера утворилися внаслідок підняття рівня грунтових вод у болотній місцевості при паралельному нагромадженні алювію.Основними джерелами поповнення для всіх озер є грунтові та атмосферні води. Також деякі водойми з’єднані між собою підземними пото ками, які допомагають підтримувати однаковий рівень води.Попри відносну стабільність, Шацьким озерам все ж загрожує небезпека. Річ у тім, що в сусідній Білорусі активно розробляється Хотиславське родовище, через що осушуються прилеглі території. Подальше відведення вод призведе не лише до падіння рівня вод у водоймах в цілому, але й до повного висушення найменших озер.Сьогодні Шацькі озера – одне з найпопулярніших туристичних водних об’єктів України. Щороку сюди приїздить понад 10 тисяч туристів. Орендувати кімнату тут можна в межах 300-500 гривень, а будиночок – від 800-1000 грн/доба в залежності від пори року (сезон / не сезон) та віддаленості від головної перлини парку – озера Світязь.

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