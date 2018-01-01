В історичній частині Луцька відремонтують вулицю





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



У поточний ремонт вулиці входять: виправлення профiлю основ щебеневих з додаванням нового матерiалу, укладання щебеневих покриттiв або основ товщиною 5 см з напiвпросочуванням бiтумною емульсiєю, планування узбіч автогрейдером, розламування покриття екскаватором з гідромолотом, а також вивезення будівельного сміття.



Загалом роботи обійдуться міському бюджету у 294 тисячі гривень. Виконати їх мають до 10 жовтня 2018 року.

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