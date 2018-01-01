У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО

У Ківерцях роми заважають нормально жити місцевим мешканцям, бо палять пластик та інше сміття.Про це написалана Facebook-сторінці Ківерцівського районного порталу.Вона розповіла, що роми спалюють пластик та інше сміття.«SOS.... Табір циган в центрі міста Ківерці постійно палить пластик та інший непотріб - ми задихаємось...Підкажіть ідею- що робити??????????» – пише жінка.У коментарях люди розповіли, що, на жаль, нічого вдіяти не вдасться.«На жаль на них нема управи. мою бабусю пограбували і ніхто їх не збирається шукати. Виходить ми не можемо від них захиститись ще й сплачуємо податки для їхнього безтурботного життя», – написала Irina VP.зазначив, що можна викликати організацію «С14» і вони все зроблять.