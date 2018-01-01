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У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО

У центрі Ківерець роми палять сміття. ВІДЕО
У Ківерцях роми заважають нормально жити місцевим мешканцям, бо палять пластик та інше сміття.

Про це написала Марія Королік на Facebook-сторінці Ківерцівського районного порталу.

Вона розповіла, що роми спалюють пластик та інше сміття.

«SOS.... Табір циган в центрі міста Ківерці постійно палить пластик та інший непотріб - ми задихаємось...

Підкажіть ідею- що робити??????????» – пише жінка.

У коментарях люди розповіли, що, на жаль, нічого вдіяти не вдасться.

«На жаль на них нема управи. мою бабусю пограбували і ніхто їх не збирається шукати. Виходить ми не можемо від них захиститись ще й сплачуємо податки для їхнього безтурботного життя», – написала Irina VP.

А Олег Бешинський зазначив, що можна викликати організацію «С14» і вони все зроблять.

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Теги: роми, Ківерці, Волинь, проблема, свавілля, сміття
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Коментарі 1
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