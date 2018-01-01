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Луцький театр – це стильно: ретросвітлини

Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
В найбільшому цифровому архіві Польщі, який носить назву NAC знаходиться багато світлин, які показують життя в нашому місті в міжвоєнний період.

Значну частину фотоколекції становлять кадри театрального життя міста Луцька 1920-1930-х років. В той час в Луцьку діяв Волинський театр імені Словацького, про акторів ми вже не раз розповідали на сторінках ВолиньPost.

Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із стильними фото, на яких побачите театральні декорації та акторів луцького театру.

Навіть не зважаючи на те, що пройшло кілька десятків років, фото справляють неабияке враження. Перш за все продуманістю костюмів та підбором усіх елементів та аксесуарів. Всі фото датуються 1930-ми роками. Отож приємного перегляду.

Джерело фото: https://audiovis.nac.gov.pl

Тетяна Яцечко-Блаженко

Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини
Луцький театр – це стильно: ретросвітлини

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Теги: історія, фото, ретро, театр
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Коментарі 1
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Декорації справді клас.
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