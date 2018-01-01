Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото





Їх у спільноті "Теревені про Луцьк" опублікував Дмитро Плотніков.



"Якщо б голлівудські фільми знімали в Луцьку", - йдеться у дописі автора посту.



На фотографіях тлом стали звичайні краєвиди Луцька, на яких зобразили супергероїв, акторів та інших героїв відомих фільмів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилася добірка жартівливих фотожаб про відомі голлівудські фільми.Їх у спільноті "Теревені про Луцьк" опублікував Дмитро Плотніков."Якщо б голлівудські фільми знімали в Луцьку", - йдеться у дописі автора посту.На фотографіях тлом стали звичайні краєвиди Луцька, на яких зобразили супергероїв, акторів та інших героїв відомих фільмів.

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