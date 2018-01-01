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Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото

Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
У мережі з'явилася добірка жартівливих фотожаб про відомі голлівудські фільми.

Їх у спільноті "Теревені про Луцьк" опублікував Дмитро Плотніков.

"Якщо б голлівудські фільми знімали в Луцьку", - йдеться у дописі автора посту.

На фотографіях тлом стали звичайні краєвиди Луцька, на яких зобразили супергероїв, акторів та інших героїв відомих фільмів.

Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото
Якби голлівудські фільми знімали у Луцьку: 6 кумедних фото

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Теги: фото, краєвиди, цікаво, прикол
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