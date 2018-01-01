Селище на Волині 100 років тому. ФОТО

До уваги читачів, сьогодні хочемо представити справді варті уваги ретро світлини з Волині, які раніше були невідомі. Фото показують, якими були Локачі в роки Першої світової війни.На першому фото можемо побачити костел святого Антонія Падуанського (1780 р.) в Локачах в роки австро-німецької окупації, 1914-1918р. На жаль, споруда не збереглась до наших часів. На останньому фото також можна здалеку побачити православний храм, ймовірно це на той час новозбудована церква Святого Миколи. Її звели в 1913 році.Світлини передають атмосферу тогочасного містечка, адже можна розгледіти будинки, вулички, навіть вуличний ліхтар на одному із фото зберігся. Світлини є справжньою знахідкою для реконструкції вигляду Локач початку ХХ століття.Джерело фото: Österreichischen Staatsarchivтекст: