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Селище на Волині 100 років тому. ФОТО

Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost, сьогодні хочемо представити справді варті уваги ретро світлини з Волині, які раніше були невідомі. Фото показують, якими були Локачі в роки Першої світової війни.

На першому фото можемо побачити костел святого Антонія Падуанського (1780 р.) в Локачах в роки австро-німецької окупації, 1914-1918р. На жаль, споруда не збереглась до наших часів. На останньому фото також можна здалеку побачити православний храм, ймовірно це на той час новозбудована церква Святого Миколи. Її звели в 1913 році.

Світлини передають атмосферу тогочасного містечка, адже можна розгледіти будинки, вулички, навіть вуличний ліхтар на одному із фото зберігся. Світлини є справжньою знахідкою для реконструкції вигляду Локач початку ХХ століття.

Джерело фото: Österreichischen Staatsarchiv

текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
Селище на Волині 100 років тому. ФОТО
Селище на Волині 100 років тому. ФОТО

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Теги: Локачі, ретрофото, ВолиньPost, історія
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