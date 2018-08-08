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Магічна сила вісімок: скільки пар одружилися в Луцьку 8 серпня

Магічна сила вісімок: скільки пар одружилися в Луцьку 8 серпня
Повідомили, скільки закоханих пар уклали шлюб у магічну дату - 8 серпня 2018 року (08.08.18) - у Луцьку.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у луцькому РАЦСі.

Працівники РАЦСу кажуть, що "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".

До слова, на вихідних у Луцьку розписуються у середньому 10-15 закоханих пар.

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Теги: весілля, РАЦС, Луцьк
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