Магічна сила вісімок: скільки пар одружилися в Луцьку 8 серпня
Сьогодні, 14:35
Повідомили, скільки закоханих пар уклали шлюб у магічну дату - 8 серпня 2018 року (08.08.18) - у Луцьку.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у луцькому РАЦСі.
Працівники РАЦСу кажуть, що "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".
До слова, на вихідних у Луцьку розписуються у середньому 10-15 закоханих пар.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у луцькому РАЦСі.
Працівники РАЦСу кажуть, що "весільного буму" не було. Загалом 8 серпня одружилися 7 пар, із них 6 скористалися послугою "шлюб за добу".
До слова, на вихідних у Луцьку розписуються у середньому 10-15 закоханих пар.
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