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В елітному волинському ресторані люди масово потруїлися майонезом

В елітному волинському ресторані люди масово потруїлися майонезом
У ресторані «Садиба на джерелах» потруїлися гості. Причиною став майонез, яким заправляли салат.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує, що завершується епідеміологічне розслідування спалаху сальмонельозу, який виник після святкування 28.07.2018 року весілля в «Садибі на джерелах» Ківерцівського району.

Станом на 09 серпня з інфекційного відділення виписали 7 осіб, залишилось на лікуванні ще 3 хворих. Всього захворіло 22 особи, бактеріологічно сальмонельоз підтвердили у 15 осіб.

В ході епідеміологічного розслідування проведели бактеріологічне обстеження харчоблоку, продуктів харчування, питної води, а також працівників ресторанного закладу.

За результатами лабораторних досліджень з 20 проб харчових продуктів сальмонелу виявили в одній пробі (соус — майонез) та бактерії групи кишкової палички з зовнішнього середовища на харчоблоці (збудника сальмонельозу в змивах не виявлене).

Враховуючи результати лабораторних досліджень, ймовірною причиною захворювань послужили продукти харчування, зокрема салати заправлені соусом – майонезом.

За рекомендацією лабораторного центру діяльність комплексу тимчасово припинялась для проведення генерального прибирання та дезінфекції, проведення комплексу протиепідемічних заходів

Повідомлена та залучена до епідеміологічного розслідування Держпродспоживслужба області. При перевірці виявлено недоліки роботи закладу. За результатами перевірки надано припис щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; надано припис про усунення причин і умов, що сприяють вчиненню порушень санітарного законодавства; прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктах та складено протокол про порушення.

За результатами лабораторних досліджень Держпродспоживслуби області у питній воді, змивах, харчових продуктах – сальмонели не виявлено. Разом з тим з тістечка домашнього приготування, принесеного замовниками виділені бактерії групи кишкової палички та стафілококу. Встановлені порушення могли сприяти поширенню інфекції та виникненню спалаху сальмонельозу.

Матеріали розслідування передані до правоохоронних органів.

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Теги: медик, сальмонельоз, отруєння, ресторан, скандал
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