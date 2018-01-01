Волинський ресторан обіцяє заплатити гостям, які потруїлися на весіллі
Сьогодні, 16:02
Готельно-ресторанний комплекс «Садиба на джерелах» відшкодує збитки тим гостям, які потруїлися на весіллі.
Про це йдеться на сторінці комплексу у Facebook.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.
Зазначимо, що 5 серпня ситуація повторилася. Але, як зазначили медики, причиною отруєння став майонез.
«Шановні гості, відвідувачі ресторану та весільних торжеств!!!
Приносимо свої ВИБАЧЕННЯ усім, хто постраждав! Бажаємо якнайшвидшого одужання! Ми зв'яжемося з кожним для відшкодування понесених витрат!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці комплексу у Facebook.
Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.
Зазначимо, що 5 серпня ситуація повторилася. Але, як зазначили медики, причиною отруєння став майонез.
«Шановні гості, відвідувачі ресторану та весільних торжеств!!!
Приносимо свої ВИБАЧЕННЯ усім, хто постраждав! Бажаємо якнайшвидшого одужання! Ми зв'яжемося з кожним для відшкодування понесених витрат!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині дерибанять землі поблизу озера Пісочного
Сьогодні, 16:25
В Шацьку горів Volkswagen
Сьогодні, 16:04
Волинський ресторан обіцяє заплатити гостям, які потруїлися на весіллі
Сьогодні, 16:02
У Луцьку з'явиться новий підрозділ поліції
Сьогодні, 15:29