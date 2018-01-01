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Волинський ресторан обіцяє заплатити гостям, які потруїлися на весіллі

Волинський ресторан обіцяє заплатити гостям, які потруїлися на весіллі
Готельно-ресторанний комплекс «Садиба на джерелах» відшкодує збитки тим гостям, які потруїлися на весіллі.

Про це йдеться на сторінці комплексу у Facebook.

Нагадаємо, прикрий інцидент трапився 28 липня.

Зазначимо, що 5 серпня ситуація повторилася. Але, як зазначили медики, причиною отруєння став майонез.

«Шановні гості, відвідувачі ресторану та весільних торжеств!!!

Приносимо свої ВИБАЧЕННЯ усім, хто постраждав! Бажаємо якнайшвидшого одужання! Ми зв'яжемося з кожним для відшкодування понесених витрат!» – йдеться у дописі.

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Теги: ресторан, Садиба на джерелах, отруєння, скандал
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