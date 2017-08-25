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Відомо, скільки дітей хочуть вчитися у школі №27 Луцька

Відомо, скільки дітей хочуть вчитися у школі №27 Луцька
У школу №27 Луцька, яка має запрацювати вже з 1 вересня, батьки подали вже 470 заяв із проханням зарахувати дітей на навчання.

Про це 9 серпня під час огляду приміщення закладу повідомила очільниця міського управління освіти Зіновія Лещенко.

За словами посадовиці, до управління надійшло вже 470 заяв від батьків щодо навчання дітей у КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області".

"Батьки буквально щодня доносять заяви", - мовила Лещенко. Загалом навчальний заклад розахований на 650 місць.

"Прийнято рішення дітям із 10-11 класів залишатися у школах, де вони здобували навчання протягом основної школи", - додала Лещенко.

Тож йдеться про 470 заяв щодо дітей з першого по дев'ятий клас. До першого класу, яких у школі запланували чотири на паралелі, подали 124 заяви.

Директор навчального закладу Віталій Бонадар розповів, що буде також три других класи, по два третіх, четвертих, п'ятих і шостих, та по одному сьомому, восьмому й дев'ятому.

"Педагогічний колектив на даний момент вже практично підібраний. Лишаються питання по технічному персоналу", - додав Бондар. За попередньою інформацією, у школі працюватимуть 25 вчителів.

"Це фахівці, професіонали, які вже працювали в навчальних закладах та молодь, яка бажає працювати", - додав Бондар.

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Теги: Луцьк, школа №27, відкриття
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