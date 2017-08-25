Відомо, скільки дітей хочуть вчитися у школі №27 Луцька

У школу №27 Луцька, яка має, батьки подали вже 470 заяв із проханням зарахувати дітей на навчання.Про це 9 серпня під час огляду приміщення закладу повідомила очільниця міського управління освітиЗа словами посадовиці, до управління надійшло вже 470 заяв від батьків щодо навчання дітей у КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської області"."Батьки буквально щодня доносять заяви", - мовила Лещенко. Загалом навчальний заклад розахований на 650 місць."Прийнято рішення дітям із 10-11 класів залишатися у школах, де вони здобували навчання протягом основної школи", - додала Лещенко.Тож йдеться про 470 заяв щодо дітей з першого по дев'ятий клас. До першого класу, яких у школі запланували чотири на паралелі, подали 124 заяви.Директор навчального закладурозповів, що буде також три других класи, по два третіх, четвертих, п'ятих і шостих, та по одному сьомому, восьмому й дев'ятому."Педагогічний колектив на даний момент вже практично підібраний. Лишаються питання по технічному персоналу", - додав Бондар. За попередньою інформацією, у школі працюватимуть 25 вчителів."Це фахівці, професіонали, які вже працювали в навчальних закладах та молодь, яка бажає працювати", - додав Бондар.