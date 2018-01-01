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Через смерть бійця у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу

Через смерть бійця у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю бійця Сергія Цепуха.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.

10-12 серпня відбудуться дні жалоби.

"Закликаю у дні жалоби 10, 11, 12 серпня приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, а також забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань", - йдеться у повідомленні Дунайчука.

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Теги: смерть, атовець, ато
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