Через смерть бійця у Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 10:18
У Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу у зв'язку зі смертю бійця Сергія Цепуха.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
10-12 серпня відбудуться дні жалоби.
"Закликаю у дні жалоби 10, 11, 12 серпня приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, а також забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань", - йдеться у повідомленні Дунайчука.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук.
10-12 серпня відбудуться дні жалоби.
"Закликаю у дні жалоби 10, 11, 12 серпня приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій, а також забезпечити внесення відповідних змін до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, графіків спортивних змагань", - йдеться у повідомленні Дунайчука.
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