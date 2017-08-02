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У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО

У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО
У Луцьку почали інсталювати водяні завіси.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.

«Зволожувачі у Луцьку вже майже готові до запуску, тож уже зовсім скоро лучани зможуть охолодитися у спеку», - написав чоловік.

Нагадаємо, про їх інсталяцію говорилося ще у червні.

Як зазначав депутат Микола Яручик, вартість одного такого «душу» в інших країнах – орієнтовно 15 тисяч гривень.

Зазначимо, що всього встановлять 6 душів у різних районах міста.

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У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО

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Теги: душ, охолодження, вода, Луцьк, спека, погода
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Коментарі 4
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15 тис. за що? За три доски і шланг?
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00 зробіть в цетрі,а не душ



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Нашо вони нада? Вже літо закінчується
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15 тисяч??? Прокуратура, ФАС!
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