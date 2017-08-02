У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку почали інсталювати водяні завіси.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«Зволожувачі у Луцьку вже майже готові до запуску, тож уже зовсім скоро лучани зможуть охолодитися у спеку», - написав чоловік.
Нагадаємо, про їх інсталяцію говорилося ще у червні.
Як зазначав депутат Микола Яручик, вартість одного такого «душу» в інших країнах – орієнтовно 15 тисяч гривень.
Зазначимо, що всього встановлять 6 душів у різних районах міста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обіцяли поставити, але питання «заглохло», - луцький депутат про вуличні душі
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька Григорій Недопад.
«Зволожувачі у Луцьку вже майже готові до запуску, тож уже зовсім скоро лучани зможуть охолодитися у спеку», - написав чоловік.
Нагадаємо, про їх інсталяцію говорилося ще у червні.
Як зазначав депутат Микола Яручик, вартість одного такого «душу» в інших країнах – орієнтовно 15 тисяч гривень.
Зазначимо, що всього встановлять 6 душів у різних районах міста.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обіцяли поставити, але питання «заглохло», - луцький депутат про вуличні душі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
15 тис. за що? За три доски і шланг?
00 зробіть в цетрі,а не душ
Нашо вони нада? Вже літо закінчується
15 тисяч??? Прокуратура, ФАС!
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