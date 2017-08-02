У Луцьку встановлюють вуличні душі. ФОТО

У Луцьку почали інсталювати водяні завіси.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник мера Луцька«Зволожувачі у Луцьку вже майже готові до запуску, тож уже зовсім скоро лучани зможуть охолодитися у спеку», - написав чоловік.Нагадаємо, проЯк зазначав депутат, вартість одного такого «душу» в інших країнах – орієнтовно 15 тисяч гривень.Зазначимо, що всього встановлять 6 душів у різних районах міста.