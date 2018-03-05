Народні розваги і море людей: в центрі Луцька «гуляє» етнофестиваль. ФОТО
Сьогодні, 15:40
У Луцьку розпочався восьмий Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня».
Масштабне фольклорне дійство стартувало у центрі Луцька 10 серпня і триватиме до 12 серпня.
Наразі ж на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки діють етнографічні майданчики та ярмарок народних ремесел.
На фестиваль «Берегиня» до Луцька з'їхалися представники усіх районів Волині, а також різних областей України та інших країн. Тож організатори обіцяють цікаву та насичену програму фестивалю, який офіційно стартує вже о 16.00 10 серпня у замку Любарта.
Поки ж охочі відвідати унікальний фольклорний фестиваль можуть побачити народне життя Волині і Полісся через призму етнографічних майданчиків.
Представники районів Волинської області відтворюють обійстя гончара, кузню, лісничівку, млин, рибальське подвір’я... Гостинно відчинять ворота подвір’я «Крайня хата», «Бабці Калапуші», «Дядька Лева»,«Біля ливарні», «Світлиця граду княжого», «Локачинська вуйма». Пасічники частують справжнім бджолиним медом.
Охочих долучитися до народних гулянь - чимало, тож на вулиці Лесі Українки яблуку ніде впасти.
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Масштабне фольклорне дійство стартувало у центрі Луцька 10 серпня і триватиме до 12 серпня.
Наразі ж на Театральному майдані та вулиці Лесі Українки діють етнографічні майданчики та ярмарок народних ремесел.
На фестиваль «Берегиня» до Луцька з'їхалися представники усіх районів Волині, а також різних областей України та інших країн. Тож організатори обіцяють цікаву та насичену програму фестивалю, який офіційно стартує вже о 16.00 10 серпня у замку Любарта.
Поки ж охочі відвідати унікальний фольклорний фестиваль можуть побачити народне життя Волині і Полісся через призму етнографічних майданчиків.
Представники районів Волинської області відтворюють обійстя гончара, кузню, лісничівку, млин, рибальське подвір’я... Гостинно відчинять ворота подвір’я «Крайня хата», «Бабці Калапуші», «Дядька Лева»,«Біля ливарні», «Світлиця граду княжого», «Локачинська вуйма». Пасічники частують справжнім бджолиним медом.
Охочих долучитися до народних гулянь - чимало, тож на вулиці Лесі Українки яблуку ніде впасти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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