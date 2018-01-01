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У Луцьку на СТО – масова бійка

У Луцьку на СТО – масова бійка
У Луцьку на вулиці Рівненській поблизу ТОВ "Ремпобуттехніка" відбулася масова бійка, дехто з учасників якої навіть опинився у лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

У прес-службі патрульної поліції Волині такий факт підтвердили. Речниця патрульних Ольга Бузулук розповіла, що конфлікт виник між працівником та клієнтом станції технічного обслуговування.

За інформацією патрульних, водій приїхав на СТО, а працівник упізнав у ньому учасника аварії, яка трапилася раніше і у якій було пошкоджене авто. Працівник СТО забрав ключі і став вимагати віддати гроші за пошкоджену автівку, а водій-клієнт СТО викликав у підмогу групу людей. Тож приїхали майже два десятки невідомих чоловіків і почали бити ремонтника.

Чоловіка, який за нього заступився, теж побили. Його госпіталізували. У деяких інших чоловіків – незначні травми.
Відомо, що наразі патрульні затримали трьох учасників масової бійки, інших – розшукують.


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Теги: масова бійка, Луцьк
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