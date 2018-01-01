У Луцьку на СТО – масова бійка

У Луцьку на вулиці Рівненській поблизу ТОВ "Ремпобуттехніка" відбулася масова бійка, дехто з учасників якої навіть опинився у лікарні.Про цеповідомили очевидці події.У прес-службі патрульної поліції Волині такий факт підтвердили. Речниця патрульнихрозповіла, що конфлікт виник між працівником та клієнтом станції технічного обслуговування.За інформацією патрульних, водій приїхав на СТО, а працівник упізнав у ньому учасника аварії, яка трапилася раніше і у якій було пошкоджене авто. Працівник СТО забрав ключі і став вимагати віддати гроші за пошкоджену автівку, а водій-клієнт СТО викликав у підмогу групу людей. Тож приїхали майже два десятки невідомих чоловіків і почали бити ремонтника.Чоловіка, який за нього заступився, теж побили. Його госпіталізували. У деяких інших чоловіків – незначні травми.Відомо, що наразі патрульні затримали трьох учасників масової бійки, інших – розшукують.