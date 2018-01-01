У Луцьку на СТО – масова бійка
Сьогодні, 16:15
У Луцьку на вулиці Рівненській поблизу ТОВ "Ремпобуттехніка" відбулася масова бійка, дехто з учасників якої навіть опинився у лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У прес-службі патрульної поліції Волині такий факт підтвердили. Речниця патрульних Ольга Бузулук розповіла, що конфлікт виник між працівником та клієнтом станції технічного обслуговування.
За інформацією патрульних, водій приїхав на СТО, а працівник упізнав у ньому учасника аварії, яка трапилася раніше і у якій було пошкоджене авто. Працівник СТО забрав ключі і став вимагати віддати гроші за пошкоджену автівку, а водій-клієнт СТО викликав у підмогу групу людей. Тож приїхали майже два десятки невідомих чоловіків і почали бити ремонтника.
Чоловіка, який за нього заступився, теж побили. Його госпіталізували. У деяких інших чоловіків – незначні травми.
Відомо, що наразі патрульні затримали трьох учасників масової бійки, інших – розшукують.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
У прес-службі патрульної поліції Волині такий факт підтвердили. Речниця патрульних Ольга Бузулук розповіла, що конфлікт виник між працівником та клієнтом станції технічного обслуговування.
За інформацією патрульних, водій приїхав на СТО, а працівник упізнав у ньому учасника аварії, яка трапилася раніше і у якій було пошкоджене авто. Працівник СТО забрав ключі і став вимагати віддати гроші за пошкоджену автівку, а водій-клієнт СТО викликав у підмогу групу людей. Тож приїхали майже два десятки невідомих чоловіків і почали бити ремонтника.
Чоловіка, який за нього заступився, теж побили. Його госпіталізували. У деяких інших чоловіків – незначні травми.
Відомо, що наразі патрульні затримали трьох учасників масової бійки, інших – розшукують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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