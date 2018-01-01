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До Луцька привезли загиблих Героїв. ФОТО

До Луцька привезли загиблих Героїв. ФОТО
До Луцька прибув траурний кортеж із тілами загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.

Загиблих Героїв зустріти вийшли чимало лучан.

Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха небайдужі громадяни зустрічали ще на Цуманському посту патрульної поліції.

Вже звідси вони попрямували до кафедрального Свято-Троїцького собору в центрі Луцька. У нижньому храмі собору відбулося прощання із Андрієм Єлістратовим.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, у Луцьку оголошено Днем жалоби.

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За упокій душі Сергія Цепуха помолилися у дворі перед собором. Далі кортеж з тілом попрямує до Каменя-Каширського. У зв’язку із загибеллю Цепуха у Камінь-Каширському районі – триденна жалоба.


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Теги: смерть, ООС, Волинь
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