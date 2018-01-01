До Луцька привезли загиблих Героїв. ФОТО
Сьогодні, 12:28
До Луцька прибув траурний кортеж із тілами загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригади Андрія Єлістратова та 28-ї бригади Сергія Цепуха.
Загиблих Героїв зустріти вийшли чимало лучан.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха небайдужі громадяни зустрічали ще на Цуманському посту патрульної поліції.
Вже звідси вони попрямували до кафедрального Свято-Троїцького собору в центрі Луцька. У нижньому храмі собору відбулося прощання із Андрієм Єлістратовим.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, у Луцьку оголошено Днем жалоби.
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За упокій душі Сергія Цепуха помолилися у дворі перед собором. Далі кортеж з тілом попрямує до Каменя-Каширського. У зв’язку із загибеллю Цепуха у Камінь-Каширському районі – триденна жалоба.
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Загиблих Героїв зустріти вийшли чимало лучан.
Траурний кортеж із тілами бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха небайдужі громадяни зустрічали ще на Цуманському посту патрульної поліції.
Вже звідси вони попрямували до кафедрального Свято-Троїцького собору в центрі Луцька. У нижньому храмі собору відбулося прощання із Андрієм Єлістратовим.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, у Луцьку оголошено Днем жалоби.
ЧИТАТИ ЩЕ: Був лікарем, а себе не вберіг: подробиці загибелі волинянина на Сході
За упокій душі Сергія Цепуха помолилися у дворі перед собором. Далі кортеж з тілом попрямує до Каменя-Каширського. У зв’язку із загибеллю Цепуха у Камінь-Каширському районі – триденна жалоба.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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