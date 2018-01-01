До Луцька привезли загиблих Героїв. ФОТО

До Луцька прибув траурний кортеж із тілами загиблих у зоні ООС бійців 14-ї бригадита 28-ї бригадиЗагиблих Героїв зустріти вийшли чимало лучан.бійця 14-ї бригади Андрія Єлістратова та військовослужбовця 28-ї бригади Сергія Цепуха небайдужі громадяни зустрічали ще на Цуманському посту патрульної поліції.Вже звідси вони попрямували до кафедрального Свято-Троїцького собору в центрі Луцька. У нижньому храмі собору відбулося прощання із Андрієм Єлістратовим.Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, у ЛуцькуЗа упокій душі Сергія Цепуха помолилися у дворі перед собором. Далі кортеж з тілом попрямує до Каменя-Каширського. У зв’язку із загибеллю Цепуха у Камінь-Каширському районі –