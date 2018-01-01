На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Українці та іноземці ганяли на лижеролерах у селі Світязь у Шацькому районі на Волині.
Про це повідомили організатори Екомарафону «Світанок Світязя».
Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.
Участь у заїздах на лижеролерах брали понад 60 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Німеччини.
Також відбулися забіги дітей 2003-2010 років народження по воді на дистанції 100 метрів. А для спортивного відпочинку з сім’єю, учасники долучилися до естафети «Тато, мама і я».
Варто зауважити, що ЕКОМАРАФОН «СВІТАНОК СВІТЯЗЯ» – це спільна ініціатива федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Шацького лісового коледжу, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») таChelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.
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Про це повідомили організатори Екомарафону «Світанок Світязя».
Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.
Участь у заїздах на лижеролерах брали понад 60 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Німеччини.
Також відбулися забіги дітей 2003-2010 років народження по воді на дистанції 100 метрів. А для спортивного відпочинку з сім’єю, учасники долучилися до естафети «Тато, мама і я».
Варто зауважити, що ЕКОМАРАФОН «СВІТАНОК СВІТЯЗЯ» – це спільна ініціатива федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Шацького лісового коледжу, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») таChelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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