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На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО

На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО
Українці та іноземці ганяли на лижеролерах у селі Світязь у Шацькому районі на Волині.

Про це повідомили організатори Екомарафону «Світанок Світязя».

Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.

Участь у заїздах на лижеролерах брали понад 60 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Німеччини.

Також відбулися забіги дітей 2003-2010 років народження по воді на дистанції 100 метрів. А для спортивного відпочинку з сім’єю, учасники долучилися до естафети «Тато, мама і я».



Варто зауважити, що ЕКОМАРАФОН «СВІТАНОК СВІТЯЗЯ» – це спільна ініціатива федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Шацького лісового коледжу, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») таChelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.


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Теги: змагання, Волинь
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