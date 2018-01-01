На Волині відбулися незвичні змагання на лижеролерах. ФОТО

Українці та іноземці ганяли на лижеролерах у селі Світязь у Шацькому районі на Волині.Про це повідомили організатори Екомарафону «Світанок Світязя».Заїзди відбулися в рамках Екомарафону. Це, зокрема,Кубок України з перегонів на лижеролерах на марафонській дистанції 42,195 км та півмарафонській - 21 км.Участь у заїздах на лижеролерах брали понад 60 спортсменів з України, Білорусі, Польщі та Німеччини.Також відбулися забіги дітей 2003-2010 років народження по воді на дистанції 100 метрів. А для спортивного відпочинку з сім’єю, учасники долучилися до естафети «Тато, мама і я».Варто зауважити, що ЕКОМАРАФОН «СВІТАНОК СВІТЯЗЯ» – це спільна ініціатива федерації легкої атлетики Волинської області, федерації України з поліатлону, Шацького лісового коледжу, Шацького національного природного парку, Спортивного Клубу «Ковель», OTK «Rzeźnik» (товариства жертв тренера Кляуса «Резун») таChelmbiega «Хелмбігає» у співпраці з адміністрацією Шацького району (Україна) та гміни Воля-Ухруська, Володавського повіту (Польща) в рамках «Європейських Днів Добросусідства», що мають на меті показати усю красу Полісся.