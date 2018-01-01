На Волині втопилося четверо людей

На Волині за минулий тиждень четверо людей загинуло під час відпочинку на воді.Так, 11 серпня у селі Селець Турійського району з річки Турія місцеві мешканці витягли тіло громадянина 1976 р.н, - інформує У ДСНС України у Волинській області.Також 7, 10 та 12 серпня працівники групи водолазно-рятувального відділення Управління ДСНС у Волинській області тричі виїздили на пошукові аварійно-рятувальні роботи з підйому загиблих з водойм на поверхню.Зокрема, 7 серпня зі штучної водойми, що у селі Лище Луцького району, знайшли та підняли на поверхню тіло громадянина 1951 р.н., 10 серпня зі штучної водойми, що знаходиться у селищі Люблинець Ковельського району, тіло чоловіка 1977 р.н..А 12 серпня на озері Світязь Шацького району рятувальники дістали з води тіло 29-річного чоловіка.