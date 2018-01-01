Волинські дзюдоїстки вибороли медалі на Кубку Європи. ФОТО

У місті Клуж-Напока, що у Румунії, відбувся Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. Волинські дзюдоїстки вибороли дві бронзових та одну срібну медаль.Змагання відбулися 11-12 серпня, – повідомивдиректор Федерації дзюдо ВолиніВолинь була представлена трьома спортсменками. В категорії до 48 кг, якій нещодавно виповнилось 16 років, спортсменка кадетського віку на більш дорослому рівні вже третій підряд турнір покращує свій результат. Якщо в Угорщині вона посіла сьоме місце, в Чехії – п’яте місце, то на даних змаганнях Дарина здобула медаль.Спочатку Дарина виграла у спортсменки з Румуніїоцінкою Ippon, за вихід у фінал, на жаль, програла болгарській спортсменці DimitrovaGabriela, а у боротьбі за бронзову медаль реабілітувалась та здобула першу нагороду європейського рівня.Одночасно Дарина Ляшук здобула право приймати участь у Чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів, що відбудеться у місті Софія 13-16 вересня.Також перші свої європейські нагороди здобулита, які виступали в категорії до 52 кг, і пройшовши через втішні сутички, здобули бронзові медалі.На сьогодні це найбільший успіх волинських дзюдоїстів серед спортсменів до 21 року.«Щиро вітаємо наших спортсменок та їх тренера!», – йдеться у повідомленні.