Волинські дзюдоїстки вибороли медалі на Кубку Європи. ФОТО
Сьогодні, 16:25
У місті Клуж-Напока, що у Румунії, відбувся Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. Волинські дзюдоїстки вибороли дві бронзових та одну срібну медаль.
Змагання відбулися 11-12 серпня, – повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
Волинь була представлена трьома спортсменками. В категорії до 48 кг Дарина Ляшук, якій нещодавно виповнилось 16 років, спортсменка кадетського віку на більш дорослому рівні вже третій підряд турнір покращує свій результат. Якщо в Угорщині вона посіла сьоме місце, в Чехії – п’яте місце, то на даних змаганнях Дарина здобула медаль.
Спочатку Дарина виграла у спортсменки з Румунії Constantin Larisa оцінкою Ippon, за вихід у фінал, на жаль, програла болгарській спортсменці DimitrovaGabriela, а у боротьбі за бронзову медаль реабілітувалась та здобула першу нагороду європейського рівня.
Одночасно Дарина Ляшук здобула право приймати участь у Чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів, що відбудеться у місті Софія 13-16 вересня.
Також перші свої європейські нагороди здобули Христина Янчук та Анастасія Врублевська, які виступали в категорії до 52 кг, і пройшовши через втішні сутички, здобули бронзові медалі.
На сьогодні це найбільший успіх волинських дзюдоїстів серед спортсменів до 21 року.
«Щиро вітаємо наших спортсменок та їх тренера Сікорського Олександра Антоновича!», – йдеться у повідомленні.
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Змагання відбулися 11-12 серпня, – повідомив Інформаційному агентству ВолиньPost директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
Волинь була представлена трьома спортсменками. В категорії до 48 кг Дарина Ляшук, якій нещодавно виповнилось 16 років, спортсменка кадетського віку на більш дорослому рівні вже третій підряд турнір покращує свій результат. Якщо в Угорщині вона посіла сьоме місце, в Чехії – п’яте місце, то на даних змаганнях Дарина здобула медаль.
Спочатку Дарина виграла у спортсменки з Румунії Constantin Larisa оцінкою Ippon, за вихід у фінал, на жаль, програла болгарській спортсменці DimitrovaGabriela, а у боротьбі за бронзову медаль реабілітувалась та здобула першу нагороду європейського рівня.
Одночасно Дарина Ляшук здобула право приймати участь у Чемпіонаті Європи з дзюдо серед юніорів, що відбудеться у місті Софія 13-16 вересня.
Також перші свої європейські нагороди здобули Христина Янчук та Анастасія Врублевська, які виступали в категорії до 52 кг, і пройшовши через втішні сутички, здобули бронзові медалі.
На сьогодні це найбільший успіх волинських дзюдоїстів серед спортсменів до 21 року.
«Щиро вітаємо наших спортсменок та їх тренера Сікорського Олександра Антоновича!», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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