На Волинь привезли медичне обладнання на мільйон євро
Сьогодні, 06:50
На Волинь надійшли дві рентген-ангіографічні системи у рамках впровадження субпроекту Світового банку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА» у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку міську клінічну і Ковельську центральну районну лікарні привезли обладнання вартістю майже мільйон євро. Дві ангіографічні системи (Рентген) Infinix-i Core+ INFX-8000V/G3 виробництва Toshiba (Canon) вже за кілька тижнів запрацюють у цих медзакладах.
Складатимуть обладнання представники фірми- надавача послуг. Бо це – компетенція винятково сертифікованої виробником організації. Окрім того, після налагодження апаратури пройде навчання з експлуатації для персоналу в кожній лікарні, з видачею підтверджуючого документу.
Постачанням дуже тішиться головний лікар Ковельсокго МТМО Олег Самчук. Він уточнює: ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і дозволяє виявити вади у розвитку чи пошкодження. Щодо покращення надання допомоги кардіохворим, то ангіограф допоможе лікувати інфаркти та інсульти головного мозку, встановлювати стенти пацієнтам. Тож у медзакладі, знаючи про отримання техніки, готували і приміщення, і фахівців, які пройшли необхідні навчання з підвищення кваліфікації.
До слова, щойно техінка запрацює, її можливості презентують краянам із допомогою ЗМІ. Отож, у вересні Ковель покаже, що і як змінилися у медицина міста та району завдяки Супроекту Світового банку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА» у соціальній мережі Facebook.
У Луцьку міську клінічну і Ковельську центральну районну лікарні привезли обладнання вартістю майже мільйон євро. Дві ангіографічні системи (Рентген) Infinix-i Core+ INFX-8000V/G3 виробництва Toshiba (Canon) вже за кілька тижнів запрацюють у цих медзакладах.
Складатимуть обладнання представники фірми- надавача послуг. Бо це – компетенція винятково сертифікованої виробником організації. Окрім того, після налагодження апаратури пройде навчання з експлуатації для персоналу в кожній лікарні, з видачею підтверджуючого документу.
Постачанням дуже тішиться головний лікар Ковельсокго МТМО Олег Самчук. Він уточнює: ця апаратура дозволяє проводити рентгенологічне дослідження судин і дозволяє виявити вади у розвитку чи пошкодження. Щодо покращення надання допомоги кардіохворим, то ангіограф допоможе лікувати інфаркти та інсульти головного мозку, встановлювати стенти пацієнтам. Тож у медзакладі, знаючи про отримання техніки, готували і приміщення, і фахівців, які пройшли необхідні навчання з підвищення кваліфікації.
До слова, щойно техінка запрацює, її можливості презентують краянам із допомогою ЗМІ. Отож, у вересні Ковель покаже, що і як змінилися у медицина міста та району завдяки Супроекту Світового банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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