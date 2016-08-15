У скільки «влетить» святкування дня Луцька





Про це йдеться у розпорядженні міського голови.



Нагадаємо, у Луцьку



Зокрема, на придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань витратять 10 тисяч гривень, квіти для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень куплять на також на 10 тисяч.



Звукотехнічне забезпечення заходів обійдеться у 8 тисяч, а оплата послуг ведучих офіційних заходів - 4 тисячі.



На виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів витратять 35 тисяч.



Сувенірів закуплять на 45 тисяч, а пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів на 10 тисяч гривень.



Також на придбання прапорців витратять 8 тисяч гривень. У Місті також встановлять світлодіодний екран за 30 тисяч, до слова, за його оренду "викладуть" ще 15 тисяч.



Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів обійдеться у 15 тисяч.



Харчування делегатів і учасників урочистих заходів влетить у копієчку, на це витратять 40 тисяч. А на проживання цих делегатів - ще 20 тисяч.



Всього ж святкування Дня міста у Луцьку обійдеться 250 тисяч гривень.







Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич





Кошторис видатків

на проведення у вересні 2018 року

заходів з нагоди Дня міста



№ з/п Перелік видатків Загальна сума, грн

1 Придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань 10 000,00

2 Придбання квітів для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень 10 000,00

3 Звукотехнічне забезпечення заходів 8 000,00

4 Оплата послуг ведучих офіційних заходів 4 000,00

5 Виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів тощо 35 000,00

6 Придбання сувенірної продукції 45 000,00

7 Придбання пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів 10 000,00

8 Придбання прапорців 8 000,00

9 Встановлення та налагодження світлодіодного екрана та технічних засобів 30 000,00

10 Оренда світлодіодного екрана 15 000,00

11 Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів 15 000,00

12 Харчування делегатів і учасників урочистих заходів 40 000,00

13 Проживання делегатів і учасників урочистих заходів 20 000,00

Всього потреба в коштах: 250 000,00







Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій Вербич







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, у скільки обійдеться проведення святкування Дня міста Луцька у вересні цього року.Про це йдеться у розпорядженні міського голови.Нагадаємо, у Луцьку «спробують» святкувати День міста у вересні Зокрема, на придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань витратять 10 тисяч гривень, квіти для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень куплять на також на 10 тисяч.Звукотехнічне забезпечення заходів обійдеться у 8 тисяч, а оплата послуг ведучих офіційних заходів - 4 тисячі.На виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів витратять 35 тисяч.Сувенірів закуплять на 45 тисяч, а пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів на 10 тисяч гривень.Також на придбання прапорців витратять 8 тисяч гривень. У Місті також встановлять світлодіодний екран за 30 тисяч, до слова, за його оренду "викладуть" ще 15 тисяч.Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів обійдеться у 15 тисяч.Харчування делегатів і учасників урочистих заходів влетить у копієчку, на це витратять 40 тисяч. А на проживання цих делегатів - ще 20 тисяч.Всього ж святкування Дня міста у Луцьку обійдеться 250 тисяч гривень.Заступник міського голови,керуючий справами виконкому Юрій ВербичКошторис видатківна проведення у вересні 2018 рокузаходів з нагоди Дня міста№ з/п Перелік видатків Загальна сума, грн1 Придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань 10 000,002 Придбання квітів для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень 10 000,003 Звукотехнічне забезпечення заходів 8 000,004 Оплата послуг ведучих офіційних заходів 4 000,005 Виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів тощо 35 000,006 Придбання сувенірної продукції 45 000,007 Придбання пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів 10 000,008 Придбання прапорців 8 000,009 Встановлення та налагодження світлодіодного екрана та технічних засобів 30 000,0010 Оренда світлодіодного екрана 15 000,0011 Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів 15 000,0012 Харчування делегатів і учасників урочистих заходів 40 000,0013 Проживання делегатів і учасників урочистих заходів 20 000,00Всього потреба в коштах: 250 000,00Заступник міського голови,керуючий справами виконкому Юрій Вербич

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