У скільки «влетить» святкування дня Луцька
Сьогодні, 09:34
Повідомили, у скільки обійдеться проведення святкування Дня міста Луцька у вересні цього року.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
Нагадаємо, у Луцьку «спробують» святкувати День міста у вересні.
Зокрема, на придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань витратять 10 тисяч гривень, квіти для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень куплять на також на 10 тисяч.
Звукотехнічне забезпечення заходів обійдеться у 8 тисяч, а оплата послуг ведучих офіційних заходів - 4 тисячі.
На виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів витратять 35 тисяч.
Сувенірів закуплять на 45 тисяч, а пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів на 10 тисяч гривень.
Також на придбання прапорців витратять 8 тисяч гривень. У Місті також встановлять світлодіодний екран за 30 тисяч, до слова, за його оренду "викладуть" ще 15 тисяч.
Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів обійдеться у 15 тисяч.
Харчування делегатів і учасників урочистих заходів влетить у копієчку, на це витратять 40 тисяч. А на проживання цих делегатів - ще 20 тисяч.
Всього ж святкування Дня міста у Луцьку обійдеться 250 тисяч гривень.
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
Кошторис видатків
на проведення у вересні 2018 року
заходів з нагоди Дня міста
№ з/п Перелік видатків Загальна сума, грн
1 Придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань 10 000,00
2 Придбання квітів для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень 10 000,00
3 Звукотехнічне забезпечення заходів 8 000,00
4 Оплата послуг ведучих офіційних заходів 4 000,00
5 Виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів тощо 35 000,00
6 Придбання сувенірної продукції 45 000,00
7 Придбання пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів 10 000,00
8 Придбання прапорців 8 000,00
9 Встановлення та налагодження світлодіодного екрана та технічних засобів 30 000,00
10 Оренда світлодіодного екрана 15 000,00
11 Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів 15 000,00
12 Харчування делегатів і учасників урочистих заходів 40 000,00
13 Проживання делегатів і учасників урочистих заходів 20 000,00
Всього потреба в коштах: 250 000,00
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
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Про це йдеться у розпорядженні міського голови.
Нагадаємо, у Луцьку «спробують» святкувати День міста у вересні.
Зокрема, на придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань витратять 10 тисяч гривень, квіти для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень куплять на також на 10 тисяч.
Звукотехнічне забезпечення заходів обійдеться у 8 тисяч, а оплата послуг ведучих офіційних заходів - 4 тисячі.
На виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів витратять 35 тисяч.
Сувенірів закуплять на 45 тисяч, а пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів на 10 тисяч гривень.
Також на придбання прапорців витратять 8 тисяч гривень. У Місті також встановлять світлодіодний екран за 30 тисяч, до слова, за його оренду "викладуть" ще 15 тисяч.
Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів обійдеться у 15 тисяч.
Харчування делегатів і учасників урочистих заходів влетить у копієчку, на це витратять 40 тисяч. А на проживання цих делегатів - ще 20 тисяч.
Всього ж святкування Дня міста у Луцьку обійдеться 250 тисяч гривень.
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
Кошторис видатків
на проведення у вересні 2018 року
заходів з нагоди Дня міста
№ з/п Перелік видатків Загальна сума, грн
1 Придбання квітів, гірлянди квітів для покладання до пам’ятного фотостенду «Героям Небесної Сотні» та «Загиблим за єдність України» та на Алеї почесних поховань 10 000,00
2 Придбання квітів для організації офіційного прийому та вручення під час офіційних заходів, відзначень, нагороджень 10 000,00
3 Звукотехнічне забезпечення заходів 8 000,00
4 Оплата послуг ведучих офіційних заходів 4 000,00
5 Виготовлення поліграфічної продукції: афіш, запрошень, програмок, листівок, постерів для біг-бордів і сіті-лайтів тощо 35 000,00
6 Придбання сувенірної продукції 45 000,00
7 Придбання пам’ятних подарунків для відзначення під час проведення заходів 10 000,00
8 Придбання прапорців 8 000,00
9 Встановлення та налагодження світлодіодного екрана та технічних засобів 30 000,00
10 Оренда світлодіодного екрана 15 000,00
11 Виготовлення відеоматеріалу для проведення офіційних заходів 15 000,00
12 Харчування делегатів і учасників урочистих заходів 40 000,00
13 Проживання делегатів і учасників урочистих заходів 20 000,00
Всього потреба в коштах: 250 000,00
Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому Юрій Вербич
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