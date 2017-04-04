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Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме

Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
У Луцьку не працюватиме Генеральне консульство Республіки Польща.

Про це повідомили на сайті консульства.

«Повідомляємо, що 15 серпня 2018р. та 24 серпня 2018р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює», - зазначили у прес-службі.

Довідково:

15 серпня поляки традиційно відзначатимуть два масштабні свята: національне – День Польського Війська, та релігійне – Успіння (Внебовзяття) Пресвятої Діви Марії. У поляків у цей день – державний вихідний.

А 24 серпня українці святкують День незалежності країни.

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Теги: консульство, робота, Польща, Луцьк, графік роботи
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