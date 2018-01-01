У луцькому кафе під час застілля отруїлися гості
Сьогодні, 15:55
У кафе "Стоп-кадр" отруїлися гості, серед постраждалих - 2-річна дитина.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила одна з гостей Мар'яна Ярошевич.
"Друзі, хочу застерегти вас не ходити в кафе "Стоп кадр" в Адреналін Сіті. Побувавши там на дні народженні в ці вихідні, половина гостей потравилась. Особисто наша сім'я лежала два дні з темпаратурою, капались і мали страшні болі в животі, зараз продовжуєм хворіти. А найголовніше, що дворічна дитина теж отравилась! Тому, хто хоче туди піти чи щось святкувати НЕ РАДЖУ!" - йдеться у повідомленні.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost жінка зазначила, що святкування відбулося у суботу, 11 серпня.
На наступний день декому з гостей стало погано, тож люди стали звертатися до медиків. Симптоми, каже Мар'яна, були типовими для гострого отруєння: висока температура, блювота, біль у животі.
Також чоловік, в якого, власне, й було свято, вже звертався до адміністрації кафе. Там сказали, що виплатять компенсацію.
Точної кількості постраждалих жінка, на жаль, назвати не може. Припускає, що це приблизно 6 людей. За словами Мар'яни, у всіх були однакові симптоми.
Про те, чи могли люди потруїтися деінде жінка відповіла:
"Не думаю, що можна щось комусь доказати, так як всі повинні були їхати і здавати аналізи, а цього ніхто не зробив".
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в адміністрації кафе розповіли, що публікація у соцмережі про такий випадок стала великою несподіванкою. Тож там одразу сконтактували з іменинником, який святкував день народження в суботу, 11 серпня.
"Наразі всі негаразди з'ясовані. Завтра ми ще раз зустрінемося з винуватцем свята, але претензій до нас з його боку немає. Можливо, така інформація з'являється на тлі тих моментів, які є щодо отруєнь в інших ресторанах", - прокоментували в закладі.
У "Стоп-кадрі" додали, що дуже відповідально ставляться до організації застіль, тож вивчатимуть ситуацію детально.
Нагадаємо, раніше у готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах», що у Ківерцівському районі, потруїлися люди. Прикрий інцидент трапився 5 липня.
Раніше (28 липня, - ред.) трапився подібний випадок. Тоді медики виявили сальмонелу у майонезі.
У комплексі вже вибачилися перед постраждалими та пообіцяли, що повністю покриють витрати на лікування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомила одна з гостей Мар'яна Ярошевич.
"Друзі, хочу застерегти вас не ходити в кафе "Стоп кадр" в Адреналін Сіті. Побувавши там на дні народженні в ці вихідні, половина гостей потравилась. Особисто наша сім'я лежала два дні з темпаратурою, капались і мали страшні болі в животі, зараз продовжуєм хворіти. А найголовніше, що дворічна дитина теж отравилась! Тому, хто хоче туди піти чи щось святкувати НЕ РАДЖУ!" - йдеться у повідомленні.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost жінка зазначила, що святкування відбулося у суботу, 11 серпня.
На наступний день декому з гостей стало погано, тож люди стали звертатися до медиків. Симптоми, каже Мар'яна, були типовими для гострого отруєння: висока температура, блювота, біль у животі.
Також чоловік, в якого, власне, й було свято, вже звертався до адміністрації кафе. Там сказали, що виплатять компенсацію.
Точної кількості постраждалих жінка, на жаль, назвати не може. Припускає, що це приблизно 6 людей. За словами Мар'яни, у всіх були однакові симптоми.
Про те, чи могли люди потруїтися деінде жінка відповіла:
"Не думаю, що можна щось комусь доказати, так як всі повинні були їхати і здавати аналізи, а цього ніхто не зробив".
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost в адміністрації кафе розповіли, що публікація у соцмережі про такий випадок стала великою несподіванкою. Тож там одразу сконтактували з іменинником, який святкував день народження в суботу, 11 серпня.
"Наразі всі негаразди з'ясовані. Завтра ми ще раз зустрінемося з винуватцем свята, але претензій до нас з його боку немає. Можливо, така інформація з'являється на тлі тих моментів, які є щодо отруєнь в інших ресторанах", - прокоментували в закладі.
У "Стоп-кадрі" додали, що дуже відповідально ставляться до організації застіль, тож вивчатимуть ситуацію детально.
Нагадаємо, раніше у готельно-ресторанному комплексі «Садиба на джерелах», що у Ківерцівському районі, потруїлися люди. Прикрий інцидент трапився 5 липня.
Раніше (28 липня, - ред.) трапився подібний випадок. Тоді медики виявили сальмонелу у майонезі.
У комплексі вже вибачилися перед постраждалими та пообіцяли, що повністю покриють витрати на лікування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому у «закритому» ресторані під Луцьком після отруєння влаштували весілля. ВІДЕО
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