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У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО

У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО
Розповіли подробиці жахливого випадку на будівництві у Луцьку, в якому загинув 21-річний чоловік.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.

Нагадаємо, інцидент трапився 13 серпня.

Під час монтажних робіт обвалився грунт і засипало 21-річного чоловіка. Коли медики швидкої прибули на місце, пацієнт був мертвий.

«Надійшло до нас звернення, що чоловіка на вулиці Рівненській, 25 в котловані засипало землею. Наша бригада прибула через 3 з половиною хвилини...

Поки чекали, поки його знайшли, в принципі, він вже був мертвий, і не потребував проведення реанімаційних заходів. Причина смерті, певне, настала внаслідок асфіксії (удушення)», - розповів в.о. головного лікаря центру екстреної медицини Андрій Абрамов.

Сьогодні на житловому комплексі, на якому це сталося, роботи тривали.

В офісі компанії, яка займається будівництвом та продажем квартир у цьому комплексі сказали, що вони зачинені і нічого коментувати не будуть.

Завідувач сектору обласного управління Держпраці Ярослав Головка розповів, що деталі загибелі чоловіка на будівництві вивчатиме спеціальна комісія.

«Прорвали каналізаційні системи, і в котловані засипало, обвал грунту. Він працював за суспільно-правовою угодою. Який там договір - ще ніхто нічого не бачив.

Буде з'ясовувати комісія – чому пішов зсув грунту. Це все робота комісії», - розповів посадовець.

У поліції за фактом смерті будівельника розпочали розслідування.

«Загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ. Мова йде про порушення вимог щодо охорони праці. Наразі триває досудове розслідування», - зазначила речник Національної поліції Волинської області Іванна Назарук.


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Теги: смерть, Луцьк, будівництво, подробиці, поліція
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Коментарі 1
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Перевірте чи там є хоч один офіційно оформлений !!!

А то понапридумують ЦПУ різних де ніхто ні за що не відповідає...
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