У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Нагадаємо, інцидент трапився 13 серпня.



Під час монтажних робіт обвалився грунт і засипало 21-річного чоловіка. Коли медики швидкої прибули на місце, пацієнт був мертвий.



«Надійшло до нас звернення, що чоловіка на вулиці Рівненській, 25 в котловані засипало землею. Наша бригада прибула через 3 з половиною хвилини...



Поки чекали, поки його знайшли, в принципі, він вже був мертвий, і не потребував проведення реанімаційних заходів. Причина смерті, певне, настала внаслідок асфіксії (удушення)», - розповів в.о. головного лікаря центру екстреної медицини Андрій Абрамов.



Сьогодні на житловому комплексі, на якому це сталося, роботи тривали.



В офісі компанії, яка займається будівництвом та продажем квартир у цьому комплексі сказали, що вони зачинені і нічого коментувати не будуть.



Завідувач сектору обласного управління Держпраці Ярослав Головка розповів, що деталі загибелі чоловіка на будівництві вивчатиме спеціальна комісія.



«Прорвали каналізаційні системи, і в котловані засипало, обвал грунту. Він працював за суспільно-правовою угодою. Який там договір - ще ніхто нічого не бачив.



Буде з'ясовувати комісія – чому пішов зсув грунту. Це все робота комісії», - розповів посадовець.



У поліції за фактом смерті будівельника розпочали розслідування.



«Загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ. Мова йде про порушення вимог щодо охорони праці. Наразі триває досудове розслідування», - зазначила речник Національної поліції Волинської області Іванна Назарук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли подробиці жахливого випадку на будівництві у Луцьку, в якому загинув 21-річний чоловік.Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь Нагадаємо, інцидент трапився 13 серпня.Під час монтажних робіт обвалився грунт і засипало 21-річного чоловіка. Коли медики швидкої прибули на місце, пацієнт був мертвий.«Надійшло до нас звернення, що чоловіка на вулиці Рівненській, 25 в котловані засипало землею. Наша бригада прибула через 3 з половиною хвилини...Поки чекали, поки його знайшли, в принципі, він вже був мертвий, і не потребував проведення реанімаційних заходів. Причина смерті, певне, настала внаслідок асфіксії (удушення)», - розповів в.о. головного лікаря центру екстреної медициниСьогодні на житловому комплексі, на якому це сталося, роботи тривали.В офісі компанії, яка займається будівництвом та продажем квартир у цьому комплексі сказали, що вони зачинені і нічого коментувати не будуть.Завідувач сектору обласного управління Держпрацірозповів, що деталі загибелі чоловіка на будівництві вивчатиме спеціальна комісія.«Прорвали каналізаційні системи, і в котловані засипало, обвал грунту. Він працював за суспільно-правовою угодою. Який там договір - ще ніхто нічого не бачив.Буде з'ясовувати комісія – чому пішов зсув грунту. Це все робота комісії», - розповів посадовець.У поліції за фактом смерті будівельника розпочали розслідування.«Загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ. Мова йде про порушення вимог щодо охорони праці. Наразі триває досудове розслідування», - зазначила речник Національної поліції Волинської області

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