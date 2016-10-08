У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
Розповіли подробиці жахливого випадку на будівництві у Луцьку, в якому загинув 21-річний чоловік.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
Нагадаємо, інцидент трапився 13 серпня.
Під час монтажних робіт обвалився грунт і засипало 21-річного чоловіка. Коли медики швидкої прибули на місце, пацієнт був мертвий.
«Надійшло до нас звернення, що чоловіка на вулиці Рівненській, 25 в котловані засипало землею. Наша бригада прибула через 3 з половиною хвилини...
Поки чекали, поки його знайшли, в принципі, він вже був мертвий, і не потребував проведення реанімаційних заходів. Причина смерті, певне, настала внаслідок асфіксії (удушення)», - розповів в.о. головного лікаря центру екстреної медицини Андрій Абрамов.
Сьогодні на житловому комплексі, на якому це сталося, роботи тривали.
В офісі компанії, яка займається будівництвом та продажем квартир у цьому комплексі сказали, що вони зачинені і нічого коментувати не будуть.
Завідувач сектору обласного управління Держпраці Ярослав Головка розповів, що деталі загибелі чоловіка на будівництві вивчатиме спеціальна комісія.
«Прорвали каналізаційні системи, і в котловані засипало, обвал грунту. Він працював за суспільно-правовою угодою. Який там договір - ще ніхто нічого не бачив.
Буде з'ясовувати комісія – чому пішов зсув грунту. Це все робота комісії», - розповів посадовець.
У поліції за фактом смерті будівельника розпочали розслідування.
«Загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ. Мова йде про порушення вимог щодо охорони праці. Наразі триває досудове розслідування», - зазначила речник Національної поліції Волинської області Іванна Назарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного.Волинь.
Нагадаємо, інцидент трапився 13 серпня.
Під час монтажних робіт обвалився грунт і засипало 21-річного чоловіка. Коли медики швидкої прибули на місце, пацієнт був мертвий.
«Надійшло до нас звернення, що чоловіка на вулиці Рівненській, 25 в котловані засипало землею. Наша бригада прибула через 3 з половиною хвилини...
Поки чекали, поки його знайшли, в принципі, він вже був мертвий, і не потребував проведення реанімаційних заходів. Причина смерті, певне, настала внаслідок асфіксії (удушення)», - розповів в.о. головного лікаря центру екстреної медицини Андрій Абрамов.
Сьогодні на житловому комплексі, на якому це сталося, роботи тривали.
В офісі компанії, яка займається будівництвом та продажем квартир у цьому комплексі сказали, що вони зачинені і нічого коментувати не будуть.
Завідувач сектору обласного управління Держпраці Ярослав Головка розповів, що деталі загибелі чоловіка на будівництві вивчатиме спеціальна комісія.
«Прорвали каналізаційні системи, і в котловані засипало, обвал грунту. Він працював за суспільно-правовою угодою. Який там договір - ще ніхто нічого не бачив.
Буде з'ясовувати комісія – чому пішов зсув грунту. Це все робота комісії», - розповів посадовець.
У поліції за фактом смерті будівельника розпочали розслідування.
«Загинув під час виконання будівельних робіт. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 ККУ. Мова йде про порушення вимог щодо охорони праці. Наразі триває досудове розслідування», - зазначила речник Національної поліції Волинської області Іванна Назарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відбудеться автопробіг
Сьогодні, 18:57
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
Сьогодні, 18:40
У Луцьку чоловік загинув на будівництві: подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 18:24
У Нововолинську сміття викидають просто на тротуар. ФОТО
Сьогодні, 17:56
А то понапридумують ЦПУ різних де ніхто ні за що не відповідає...