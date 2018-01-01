Луцьк планує придбати нові тролейбуси за кредитні гроші





Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що цьогоріч планують за кошти Європейського інвестиційного банку придбати тролейбуси та провести налаштування контактної мережі.



«Йдеться про закупівлю нових тролейбусів і наш завод «Богдан» зможе взяти участь у ньому», - зауважив секретар міськради Григорій Пустовіт.



Загалом планують взяти в кредит близько 5 мільйонів євро.

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