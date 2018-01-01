Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському

Судили волинянина, який покусав та побив поліцейського. Йому призначили покарання - три роки "умовно".Відповідний вирок виніс днями Горохівський районний суд.Нагадаємо, 7 травня поліцейські прибули на виклик дружини нетверезого мешканця Журавників на Горохівщині, аби припинити домашнє насильство, яке він вчиняв.Під час затримання дебошира21-річному сержанту поліції.Своїми діями він спричинив поліцейському тілесні ушкодження у вигляді вкушеної рваної рани лівої вушної раковини та синець повік лівого ока.Це згідно з актом судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, що потягнули за собою тривалий розлад здоров’я.Зловмисник, до слова, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину та відшкодував 16 тисяч гривень завданої поліцейському шкоди.Зрештою, суд вирішив покарати його на три роки позбавлення волі. Однак від відбування основного покарання його звільнили з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.