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Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському

Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському
Судили волинянина, який покусав та побив поліцейського. Йому призначили покарання - три роки "умовно".

Відповідний вирок виніс днями Горохівський районний суд.

Нагадаємо, 7 травня поліцейські прибули на виклик дружини нетверезого мешканця Журавників на Горохівщині, аби припинити домашнє насильство, яке він вчиняв.

Під час затримання дебошира чоловік чинив опір та вкусив вухо 21-річному сержанту поліції.

Своїми діями він спричинив поліцейському тілесні ушкодження у вигляді вкушеної рваної рани лівої вушної раковини та синець повік лівого ока.

Це згідно з актом судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, що потягнули за собою тривалий розлад здоров’я.

Зловмисник, до слова, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину та відшкодував 16 тисяч гривень завданої поліцейському шкоди.

Зрештою, суд вирішив покарати його на три роки позбавлення волі. Однак від відбування основного покарання його звільнили з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.

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Теги: укус, поліцейський, вухо, Журавники, Волинь
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