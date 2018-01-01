Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському
Сьогодні, 13:31
Судили волинянина, який покусав та побив поліцейського. Йому призначили покарання - три роки "умовно".
Відповідний вирок виніс днями Горохівський районний суд.
Нагадаємо, 7 травня поліцейські прибули на виклик дружини нетверезого мешканця Журавників на Горохівщині, аби припинити домашнє насильство, яке він вчиняв.
Під час затримання дебошира чоловік чинив опір та вкусив вухо 21-річному сержанту поліції.
Своїми діями він спричинив поліцейському тілесні ушкодження у вигляді вкушеної рваної рани лівої вушної раковини та синець повік лівого ока.
Це згідно з актом судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, що потягнули за собою тривалий розлад здоров’я.
Зловмисник, до слова, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину та відшкодував 16 тисяч гривень завданої поліцейському шкоди.
Зрештою, суд вирішив покарати його на три роки позбавлення волі. Однак від відбування основного покарання його звільнили з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.
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Відповідний вирок виніс днями Горохівський районний суд.
Нагадаємо, 7 травня поліцейські прибули на виклик дружини нетверезого мешканця Журавників на Горохівщині, аби припинити домашнє насильство, яке він вчиняв.
Під час затримання дебошира чоловік чинив опір та вкусив вухо 21-річному сержанту поліції.
Своїми діями він спричинив поліцейському тілесні ушкодження у вигляді вкушеної рваної рани лівої вушної раковини та синець повік лівого ока.
Це згідно з актом судово-медичної експертизи є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, що потягнули за собою тривалий розлад здоров’я.
Зловмисник, до слова, щиро розкаявся у скоєному, активно сприяв розкриттю злочину та відшкодував 16 тисяч гривень завданої поліцейському шкоди.
Зрештою, суд вирішив покарати його на три роки позбавлення волі. Однак від відбування основного покарання його звільнили з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Винесли вирок волинянину, який ледь не відкусив вухо поліцейському
Сьогодні, 13:31