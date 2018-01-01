У Луцьку призначили нового головного архітектора
Сьогодні, 11:09
У Луцьку виконувач обов’язків начальника управління містобудування та архітектури офіційно його очолив.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що Веніаміна Туза офіційно призначили на посаду 14 серпня за результатами конкурсного відбору.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що Веніаміна Туза офіційно призначили на посаду 14 серпня за результатами конкурсного відбору.
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