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У Луцьку призначили нового головного архітектора

У Луцьку призначили нового головного архітектора
У Луцьку виконувач обов’язків начальника управління містобудування та архітектури офіційно його очолив.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт повідомив, що Веніаміна Туза офіційно призначили на посаду 14 серпня за результатами конкурсного відбору.

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Теги: архітектор, Веніаміна Туз, Луцьк
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