Онкохворого хлопчика з Луцька під час переливання крові заразили гепатитом
Сьогодні, 13:16
Онкохворого лучанина заразили гепатитом B під час переливання крові в Україні.
Про це на Facebook-сторінці БО «Крила для ангела» написав Володимир Кіпко.
«Велике прохання до всіх Вас долучитися до збору коштів на лікування хлопчика Брузьдзінського Юрія 19.11.2009 р.н., який проживає в Луцьку!» – пише чоловік.
Діагноз Юрія – гострий лімфобластний лейкоз. Зараз триває рецидив хвороби.
«Він з мамою знаходиться в Білорусії, їх там прийняли на платній основі! Загальна вартість лікування орієнтовно 75 тисяч доларів! Для початку необхідно 50% авансу!
Можливо хтось знає до кого ще можна звернутися і якими способами ще можна організувати збір коштів на лікування! Зараз в Юрчика дуже сильні болі по всьому тілу (під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні йому під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+)» – зауважує Володимир Кіпко.
«Під час переливання крові в Україні його заразили гепатитом В! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» – пише чоловік.
Номер картки: 4149 4991 1697 6752 (Бесчастнова Валентина Григорівна - бабуся).
Телефони: 050 144 16 44 (бабуся)
Номер Viber 050 58 39 419 Тетяна (мама).
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Про це на Facebook-сторінці БО «Крила для ангела» написав Володимир Кіпко.
«Велике прохання до всіх Вас долучитися до збору коштів на лікування хлопчика Брузьдзінського Юрія 19.11.2009 р.н., який проживає в Луцьку!» – пише чоловік.
Діагноз Юрія – гострий лімфобластний лейкоз. Зараз триває рецидив хвороби.
«Він з мамою знаходиться в Білорусії, їх там прийняли на платній основі! Загальна вартість лікування орієнтовно 75 тисяч доларів! Для початку необхідно 50% авансу!
Можливо хтось знає до кого ще можна звернутися і якими способами ще можна організувати збір коштів на лікування! Зараз в Юрчика дуже сильні болі по всьому тілу (під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні йому під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+)» – зауважує Володимир Кіпко.
«Під час переливання крові в Україні його заразили гепатитом В! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» – пише чоловік.
Номер картки: 4149 4991 1697 6752 (Бесчастнова Валентина Григорівна - бабуся).
Телефони: 050 144 16 44 (бабуся)
Номер Viber 050 58 39 419 Тетяна (мама).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шкоду не відшкодують, тому що немає досконалого обладнання та реактивів на перевірку донорської крові. Переливання крові це завжди ризик
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Онкохворого хлопчика з Луцька під час переливання крові заразили гепатитом
Сьогодні, 13:16