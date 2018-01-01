Онкохворого хлопчика з Луцька під час переливання крові заразили гепатитом

Онкохворого лучанина заразили гепатитом B під час переливання крові в Україні.Про це на Facebook-сторінці БО «Крила для ангела» написав«Велике прохання до всіх Вас долучитися до збору коштів на лікування хлопчика19.11.2009 р.н., який проживає в Луцьку!» – пише чоловік.Діагноз Юрія – гострий лімфобластний лейкоз. Зараз триває рецидив хвороби.«Він з мамою знаходиться в Білорусії, їх там прийняли на платній основі! Загальна вартість лікування орієнтовно 75 тисяч доларів! Для початку необхідно 50% авансу!Можливо хтось знає до кого ще можна звернутися і якими способами ще можна організувати збір коштів на лікування! Зараз в Юрчика дуже сильні болі по всьому тілу (під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні йому під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+)» – зауважує Володимир Кіпко.«Під час переливання крові в Україні його заразили гепатитом В! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» – пише чоловік.Номер картки:- бабуся).Телефони:(бабуся)Номер ViberТетяна (мама).