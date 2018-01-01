Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу

Керівник Цуманського лісгоспу Юрій Фролов

Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук

Депутат обласної ради Юрій Ройко

Голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук і депутат Володимир Дейна

Директор природного парку «Цуманська пуща» Ігор Квач

На Волині лісівники стурбовані ситуацією у галузі, яка виникла через впровадження ряду законодавчих змін, зокрема, заборону експорту лісу та дров’яної деревини.Про це йшлося у вівторок, 14 серпня, під час зустрічі трудових колективів ДП «Ківерцівське ЛГ» та ДП «Цуманське ЛГ» з депутатами облради.За словами керівника Цуманського лісгоспу, заборона на експорт не вирішує проблему нелегальних вирубок, масового всихання лісу і має негативний вплив.«Показники погіршуються. Я вважаю, що це пов’язане не лише з забороною на експорт, а й зі значними площами природно-заповідного фонду. Цуманський лісгосп має 7 лісів, 5 із них фактично не працюють. Хочу, щоб нас почули і зрозуміли, наскільки важко працювати у таких умовах і наповнювати бюджет», - сказав Юрій Фролов.Він відзначив, що у Цуманській пущі масово всихає ліс через заборону вибіркових рубок і є 12 тисяч кубометрів деревини, яку знищує короїд. Ця цифра стрімко зростає.«Заборона на експорт не вирішує проблему нелегальних вирубок і масового всихання лісу. Це має негативний вплив, адже, продаючи ліс за кордон, держава отримувала б значно більше надходжень до бюджету, оскільки ціни на ліс за кордоном значно вищі. Наш підприємець не готовий платити ціну за ліс таку ж, як і іноземний імпортер, та й виробничі потужності по переробці деревини не здатні в повному обсязі переробити ту кількість та якість лісосировини, що заготовляється», - наголосив керівник Цуманського лісгоспу.Окрім того, Президент підписав закон щодо особливостей стимулювання фермерського господарства, згідно з яким лісівники будуть платити додатковий податок за землю.Директор Ківерцівського лісгоспузауважив, що ринок динамічно реагує на призупинення експорту дров’яної деревини. Нині на Волині є лише одне підприємство, яке її переробляє – «Кроноспан». Воно уже заявило про наміри зменшити ціну на ліс.«Йде накопичення дров’яної деревини на лісгоспах, бо ми її не вивозимо, не маємо куди збувати. Через це накопичується короїдна маса. Немає у нас потужностей, які здатні деревину переробляти. Ринок дуже гнучко на це реагує і зменшує ціну. Недоотримання коштів з реалізації, у свою чергу, буде тягнути за собою проблеми з виплатою заробітної плати, надходження податків до бюджетів усіх рівнів», - розповів Віталій Каращук.Лісівники кажуть, що держава не створює умов для приваблення інвесторів, а це лише погіршує ситуацію. Волиняни також не хочуть купувати сухий ліс на дрова. Попри відсутність фінансування державні підприємства лісогосподарські підприємства вже 3 роки працюють за принципом самоокупності, забезпечують повне фінансування своєї діяльності і при цьому є бюджетоутворюючими у районі.Працівники лісгоспів теж обурені станом справ, адже не знають, що буде далі, а їм треба годувати сім’ї.«Якщо нічого не зміниться, то не тільки молодь, а й робітники, яким по 30-40 років, поїдуть працювати у сусідні країни. Пора закінчувати розвалювати лісову галузь і вставляти палки в колеса», - відзначив представник профспілки ДП «Ківерцівське ЛГ».Натомість запрошені на зустріч депутати Волинської обласної ради, а також голова Ківерцівської РДАзапевнили, що готові допомагати лісовій галузі.За словами депутата Юрія Ройка, потрібно зробити усе, аби люди не ходили з простягнутою рукою та не їздили за кордон у пошуках кращої долі. Держава має максимально працювати над створенням інвестиційного клімату, каже обранець громади. Однак не зміг відповісти на запитання чому «Радикальна партія», яка ініціювала законопроект, не запропонувала альтернативного виходу з ситуації.«Склалася унікальна ситуація, коли представник Волині – депутат Володимир Бондар – виконує обов’язки голови Агентства лісових ресурсів України. Сподіваюсь, це сприятиме вирішенню проблем. Не потрібно було рубати з плеча і забороняти експорт по одній простій причині: не зайде за тиждень, місяць, та навіть і за півроку інвестор в Україну з готовим виробництвом», - зазначив Володимир Дейна. Він пообіцяв усіляко підтримувати лісівників та сприяти у вирішенні проблем.