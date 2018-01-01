вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу

Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
На Волині лісівники стурбовані ситуацією у галузі, яка виникла через впровадження ряду законодавчих змін, зокрема, заборону експорту лісу та дров’яної деревини.

Про це йшлося у вівторок, 14 серпня, під час зустрічі трудових колективів ДП «Ківерцівське ЛГ» та ДП «Цуманське ЛГ» з депутатами облради.

За словами керівника Цуманського лісгоспу Юрія Фролова, заборона на експорт не вирішує проблему нелегальних вирубок, масового всихання лісу і має негативний вплив.

«Показники погіршуються. Я вважаю, що це пов’язане не лише з забороною на експорт, а й зі значними площами природно-заповідного фонду. Цуманський лісгосп має 7 лісів, 5 із них фактично не працюють. Хочу, щоб нас почули і зрозуміли, наскільки важко працювати у таких умовах і наповнювати бюджет», - сказав Юрій Фролов.

Він відзначив, що у Цуманській пущі масово всихає ліс через заборону вибіркових рубок і є 12 тисяч кубометрів деревини, яку знищує короїд. Ця цифра стрімко зростає.
Керівник Цуманського лісгоспу Юрій Фролов
Керівник Цуманського лісгоспу Юрій Фролов

«Заборона на експорт не вирішує проблему нелегальних вирубок і масового всихання лісу. Це має негативний вплив, адже, продаючи ліс за кордон, держава отримувала б значно більше надходжень до бюджету, оскільки ціни на ліс за кордоном значно вищі. Наш підприємець не готовий платити ціну за ліс таку ж, як і іноземний імпортер, та й виробничі потужності по переробці деревини не здатні в повному обсязі переробити ту кількість та якість лісосировини, що заготовляється», - наголосив керівник Цуманського лісгоспу.

Окрім того, Президент підписав закон щодо особливостей стимулювання фермерського господарства, згідно з яким лісівники будуть платити додатковий податок за землю.

Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук зауважив, що ринок динамічно реагує на призупинення експорту дров’яної деревини. Нині на Волині є лише одне підприємство, яке її переробляє – «Кроноспан». Воно уже заявило про наміри зменшити ціну на ліс.
Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук
Директор Ківерцівського лісгоспу Віталій Каращук

«Йде накопичення дров’яної деревини на лісгоспах, бо ми її не вивозимо, не маємо куди збувати. Через це накопичується короїдна маса. Немає у нас потужностей, які здатні деревину переробляти. Ринок дуже гнучко на це реагує і зменшує ціну. Недоотримання коштів з реалізації, у свою чергу, буде тягнути за собою проблеми з виплатою заробітної плати, надходження податків до бюджетів усіх рівнів», - розповів Віталій Каращук.

Лісівники кажуть, що держава не створює умов для приваблення інвесторів, а це лише погіршує ситуацію. Волиняни також не хочуть купувати сухий ліс на дрова. Попри відсутність фінансування державні підприємства лісогосподарські підприємства вже 3 роки працюють за принципом самоокупності, забезпечують повне фінансування своєї діяльності і при цьому є бюджетоутворюючими у районі.

Працівники лісгоспів теж обурені станом справ, адже не знають, що буде далі, а їм треба годувати сім’ї.

«Якщо нічого не зміниться, то не тільки молодь, а й робітники, яким по 30-40 років, поїдуть працювати у сусідні країни. Пора закінчувати розвалювати лісову галузь і вставляти палки в колеса», - відзначив представник профспілки ДП «Ківерцівське ЛГ».
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу

Натомість запрошені на зустріч депутати Волинської обласної ради Володимир Дейна, Юрій Ройко, Анатолій Грицюк, а також голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук запевнили, що готові допомагати лісовій галузі.

За словами депутата Юрія Ройка, потрібно зробити усе, аби люди не ходили з простягнутою рукою та не їздили за кордон у пошуках кращої долі. Держава має максимально працювати над створенням інвестиційного клімату, каже обранець громади. Однак не зміг відповісти на запитання чому «Радикальна партія», яка ініціювала законопроект, не запропонувала альтернативного виходу з ситуації.
Депутат обласної ради Юрій Ройко
Депутат обласної ради Юрій Ройко

«Склалася унікальна ситуація, коли представник Волині – депутат Володимир Бондар – виконує обов’язки голови Агентства лісових ресурсів України. Сподіваюсь, це сприятиме вирішенню проблем. Не потрібно було рубати з плеча і забороняти експорт по одній простій причині: не зайде за тиждень, місяць, та навіть і за півроку інвестор в Україну з готовим виробництвом», - зазначив Володимир Дейна. Він пообіцяв усіляко підтримувати лісівників та сприяти у вирішенні проблем.
Голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук і депутат Володимир Дейна
Голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук і депутат Володимир Дейна
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Директор природного парку «Цуманська пуща» Ігор Квач
Директор природного парку «Цуманська пуща» Ігор Квач
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, лісівники, Волинь, мораторій, короїд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
Сьогодні, 15:22
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Сьогодні, 15:17
На Львівщині від укусу змії померла маленька дитина
Сьогодні, 15:02
Гори сміття та машини на газонах: у Луцьку скаржаться на необлагороджений ставок. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО Шацькі лісівники оновили стадіон на Волині. ФОТО
03 серпень, 11:50
Вивозити не можна залишити в Україні: чи необхідна заборона на експорт дров Вивозити не можна залишити в Україні: чи необхідна заборона на експорт дров
02 серпень, 11:18
Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО Як волинські лісівники дбають про майбутній ліс. ВІДЕО
12 липень, 19:24
На Волині через короїдів всихають соснові ліси. ФОТО На Волині через короїдів всихають соснові ліси. ФОТО
15 червень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський футбольний клуб підписав екс-гравця «Волині». ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Повідомили, скільки першачків підуть до шкіл Луцька 1 вересня
Сьогодні, 15:25
 0
У Луцьку пенсіонерам показували сімейний фільм. ФОТО
Сьогодні, 15:24
 0
Луцькі атовці прийдуть з ревізією на відкриття школи №27
Сьогодні, 15:22
 0
Гори дров і розплідник для короїда: на Волині занепокоєні мораторієм на експорт лісу
Сьогодні, 15:17
 0
Медіа
відео
1/8