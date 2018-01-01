Рачкову оголосили про підозру
Сьогодні, 18:17
Колишньому заступнику Луцького міського голови Олександру Рачкову оголосили про підозру у пособництві в одержанні 10-ти тисяч доларів хабара.
Про це повідомили у прес-службі Національного антикорпційного бюро України, - інформує Суспільне Волині.
Солом'янський райсуд Києва визначив, що на час слідства Рачков перебуватиме на “підписці про невиїзд”, без внесення застави.
Детективи НАБУ просили, щоб суд визначив її для посадовця у розмірі понад 260 тисяч гривень.
Нагадаємо, 25 квітня 2018 року правоохоронці провели обшуки у кабінеті заступника міського голови Олександра Рачкова. За інформацією слідства посадовець мав передати 10 тисяч доларів хабара судді Шацького районного суду.
За це суддя мала присудити умовний термін мешканцю міста Ківерці, якого звинувачували у виготовленні та збуті фальшивих доларів на території Шацького району. Чоловік був раніше судимий за злочини у сфері обігу наркотиків, судимість за які, у встановленому законом порядку на той момент була не погашена.
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Про це повідомили у прес-службі Національного антикорпційного бюро України, - інформує Суспільне Волині.
Солом'янський райсуд Києва визначив, що на час слідства Рачков перебуватиме на “підписці про невиїзд”, без внесення застави.
Детективи НАБУ просили, щоб суд визначив її для посадовця у розмірі понад 260 тисяч гривень.
Нагадаємо, 25 квітня 2018 року правоохоронці провели обшуки у кабінеті заступника міського голови Олександра Рачкова. За інформацією слідства посадовець мав передати 10 тисяч доларів хабара судді Шацького районного суду.
За це суддя мала присудити умовний термін мешканцю міста Ківерці, якого звинувачували у виготовленні та збуті фальшивих доларів на території Шацького району. Чоловік був раніше судимий за злочини у сфері обігу наркотиків, судимість за які, у встановленому законом порядку на той момент була не погашена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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