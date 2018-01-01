Рачкову оголосили про підозру

Олександру Рачкову оголосили про підозру у пособництві в одержанні 10-ти тисяч доларів хабара.



Про це повідомили у прес-службі Національного антикорпційного бюро України, - інформує Суспільне Волині.



Солом'янський райсуд Києва визначив, що на час слідства Рачков перебуватиме на “підписці про невиїзд”, без внесення застави.



Детективи НАБУ просили, щоб суд визначив її для посадовця у розмірі понад 260 тисяч гривень.



Нагадаємо, 25 квітня 2018 року правоохоронці провели



За це суддя мала присудити умовний термін мешканцю міста Ківерці, якого звинувачували у виготовленні та збуті фальшивих доларів на території Шацького району. Чоловік був раніше судимий за злочини у сфері обігу наркотиків, судимість за які, у встановленому законом порядку на той момент була не погашена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишньому заступнику Луцького міського головиоголосили про підозру у пособництві в одержанні 10-ти тисяч доларів хабара.Про це повідомили у прес-службі Національного антикорпційного бюро України, - інформує Суспільне Волині.Солом'янський райсуд Києва визначив, що на час слідства Рачков перебуватиме на “підписці про невиїзд”, без внесення застави.Детективи НАБУ просили, щоб суд визначив її для посадовця у розмірі понад 260 тисяч гривень.Нагадаємо, 25 квітня 2018 року правоохоронці провели обшуки у кабінеті заступника міського голови Олександра Рачкова . За інформацією слідства посадовець мав передати 10 тисяч доларів хабара судді Шацького районного суду.За це суддя мала присудити умовний термін мешканцю міста Ківерці, якого звинувачували у виготовленні та збуті фальшивих доларів на території Шацького району. Чоловік був раніше судимий за злочини у сфері обігу наркотиків, судимість за які, у встановленому законом порядку на той момент була не погашена.

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