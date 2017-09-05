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Лучан запрошують на джазовий флешмоб

Лучан запрошують на джазовий флешмоб
У Луцьку навпроти головного корпусу Східноєвропейського університету імені Лесі Українки відбудеться джазовий флешмоб.

Про це у соціальній мережі Facebook написав громадський діяч Віктор Грисюк.

«Приходь, друзів-меломанів приводь і насолоджуйся живим джазовим звучанням від гурту CarlosBandos! Усім бажаючим придбати квиточки прямо в руки бути неодмінно!» - написав він.

Він закликав робити селфі під час фелшмобу та розміщати їх на своїх сторінках у Facebook.

«Власника найоригінальнішого і найкрутішого селфі чекатимуть 2 квиточки на «Art Jazz-2018» у подарунок!» - додав Віктор Грисюк.

Захід відбудеться 16 серпня о 18:00 навпроти головного корпусу СНУ.

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Теги: джаз, Луцьк
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