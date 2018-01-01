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Села Волинської губернії на столітніх фото

Села Волинської губернії на столітніх фото
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost нова та раніше невідома підбірка світлин часів Першої світової війни, які були зроблені на території тогочасної Волинської губернії, а саме Дубенського повіту.

На фото представлені села Підлужжя, Птича та Турковичі. Здебільшого на світлинах, зроблених невідомими австрійськими фотографами, панорами місцевості, військові, оборонні споруди та інколи зруйновані будівлі. Фото створюють загальну картину військових подій, які відбувались на території Волинської губернії 100 років тому.

Окрім того усім, кому цікава історія Дубенщини, хочемо побажати підписатись на спільноти в мережі Facebook під назвою «Дубенський форт-застава» (https://www.facebook.com/dubnofort) та «Lodomeria» (https://www.facebook.com/lodomeriahistory), адже там систематично з'являються нові раніше невідомі світлини з населених пунктів не лише Дубенщини, а й Волині.

Якщо ви любите читати цікаві історичні книги про Дубенщину, то вам припаде до душі книга «Земля Дубенська. Вічний поклик історії» дубенської дослідниці Тамари Дмитренко. Авторка із багаторічним досвідом в сфері музейництва зробила велику справу, в одному виданні вона зібрала інформацію про всі населенні пункти Дубенщини і зуміла це подати в доступному та цікавому для читача форматі.

Книга гарно ілюстрована світлинами, листівками та мапами, які неабияк передають неповторний, можливо, частково втрачений шарм міста Дубно, яким воно було у періоди свого найбільшого розвитку.

Оригінальне видання Тамари Дмитренко про землю дубенську вдало доповнюється фото матеріалами та копіями документів з архівних, музейних фондів і приватних колекцій, які здебільшого публікуються вперше. Кожен знайде для себе щось корисне, нове і варте уваги в цій цікавій книзі. Авторка також приділяє багато уваги періоду Першої світової війни на Дубенщині.

Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv.

Тетяна Яцечко-Блаженко
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Підлужжя, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Турковичі, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.
Село Птича, Дубенський район, 1914-1918 рр.

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Теги: історія, Волинь, ретро фото
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