У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:59
У Ковелі фура на іноземній реєстрації збила чоловіка та пошкодила бус.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Микола Мороз.
За словами чоловіка, фура збила пішохода, пошкодила мікроавтобус та зникла з місця пригоди.
Це сталося у середу, 15 серпня у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 5.
"Біля магазину "Агро Маркет" фура збила людину, пошкодила автомобіль і зникла з місця події..." - йдеться у дописі Миколи.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Микола Мороз.
За словами чоловіка, фура збила пішохода, пошкодила мікроавтобус та зникла з місця пригоди.
Це сталося у середу, 15 серпня у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 5.
"Біля магазину "Агро Маркет" фура збила людину, пошкодила автомобіль і зникла з місця події..." - йдеться у дописі Миколи.
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