У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Микола Мороз.



За словами чоловіка, фура збила пішохода, пошкодила мікроавтобус та зникла з місця пригоди.



Це сталося у середу, 15 серпня у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 5.



"Біля магазину "Агро Маркет" фура збила людину, пошкодила автомобіль і зникла з місця події..." - йдеться у дописі Миколи.





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