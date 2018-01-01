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У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+

У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
У Ковелі фура на іноземній реєстрації збила чоловіка та пошкодила бус.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий житель Микола Мороз.

За словами чоловіка, фура збила пішохода, пошкодила мікроавтобус та зникла з місця пригоди.

Це сталося у середу, 15 серпня у Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 5.

"Біля магазину "Агро Маркет" фура збила людину, пошкодила автомобіль і зникла з місця події..." - йдеться у дописі Миколи.

У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+
У Ковелі фура збила чоловіка і потрощила бус, - соцмережі. ФОТО 18+

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Теги: аварія, Ковель, ДТП
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