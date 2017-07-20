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У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО

У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО
У Луцьку на вулиці Сухомлинського чоловіку стало зле.

Інцидент трапився у четвер, 16 серпня.

Донька потерпілого знаходилась у супермаркеті, коли ж вийшла, її батько сказав, що йому погано.

«Охоронець, який стояв біля «ПортCity”, побачив цю ситуацію і викликав швидку допомогу разом з донькою. Ми оперативно реагуємо на такі події і допомагаємо. Стоїмо по всьому периметру і слідкуємо за порядком на всіх вулицях», - розповів начальник служби безпеки ТРЦ Олег Мартовицький.

Чоловік старшого віку мав проблеми з серцем і стояв на обліку у лікарні.

На місце прибули медики та поліцейські.

«Чоловік мав проблеми з серцем. Він чекав доньку і йому стало зле на вулиці. «Швидка» проводила реанімаційні дії, які, на жаль, ефекту не дали. Чоловік помер у кареті «швидкої», - прокоментувала ситуацію медик Ірина Андріївна.
У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО

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Теги: смерть, чоловік, Луцьк
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