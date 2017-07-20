У Луцьку посеред вулиці помер чоловік. ФОТО
Сьогодні, 14:42
У Луцьку на вулиці Сухомлинського чоловіку стало зле.
Інцидент трапився у четвер, 16 серпня.
Донька потерпілого знаходилась у супермаркеті, коли ж вийшла, її батько сказав, що йому погано.
«Охоронець, який стояв біля «ПортCity”, побачив цю ситуацію і викликав швидку допомогу разом з донькою. Ми оперативно реагуємо на такі події і допомагаємо. Стоїмо по всьому периметру і слідкуємо за порядком на всіх вулицях», - розповів начальник служби безпеки ТРЦ Олег Мартовицький.
Чоловік старшого віку мав проблеми з серцем і стояв на обліку у лікарні.
На місце прибули медики та поліцейські.
«Чоловік мав проблеми з серцем. Він чекав доньку і йому стало зле на вулиці. «Швидка» проводила реанімаційні дії, які, на жаль, ефекту не дали. Чоловік помер у кареті «швидкої», - прокоментувала ситуацію медик Ірина Андріївна.
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Інцидент трапився у четвер, 16 серпня.
Донька потерпілого знаходилась у супермаркеті, коли ж вийшла, її батько сказав, що йому погано.
«Охоронець, який стояв біля «ПортCity”, побачив цю ситуацію і викликав швидку допомогу разом з донькою. Ми оперативно реагуємо на такі події і допомагаємо. Стоїмо по всьому периметру і слідкуємо за порядком на всіх вулицях», - розповів начальник служби безпеки ТРЦ Олег Мартовицький.
Чоловік старшого віку мав проблеми з серцем і стояв на обліку у лікарні.
На місце прибули медики та поліцейські.
«Чоловік мав проблеми з серцем. Він чекав доньку і йому стало зле на вулиці. «Швидка» проводила реанімаційні дії, які, на жаль, ефекту не дали. Чоловік помер у кареті «швидкої», - прокоментувала ситуацію медик Ірина Андріївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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