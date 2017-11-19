Серед волинських лісівників – півтисячі членів багатодітних родин





Про це в інтерв'ю Волинській правді розповів головний лісівник Волині



Також посадовець зазначив, що Волинь взагалі стоїть біля витоків лісового господарювання, підготовки лісівничих кадрів.



"Саме на Волині вперше в Україні з’явилися шкільні дитячі лісництва. І зараз дискредитувати цілу галузь та розказувати, що лісівники – злодії?" - каже він.



Економічна політика волинських лісівників полягає в тому, щоб інвестувалися гроші у виробництво. Зараз у трьох лісгоспах ведеться монтаж потужних ліній із переробки деревини. Ми нещодавно зібрали статистику.



"На Волині серед лісівників працює 432 члени багатодітних родин. Що буде, якщо завтра ці люди залишаться без роботи, а сім’ї – без заробітної плати? Тоді ці сім’ї ляжуть на плечі уряду, бо їм треба буде надавати допомогу", - зазначив Кватирко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині серед лісівників працює 432 члени багатодітних родин.Про це в інтерв'ю Волинській правді розповів головний лісівник Волині Олександр Кватирко Також посадовець зазначив, що Волинь взагалі стоїть біля витоків лісового господарювання, підготовки лісівничих кадрів."Саме на Волині вперше в Україні з’явилися шкільні дитячі лісництва. І зараз дискредитувати цілу галузь та розказувати, що лісівники – злодії?" - каже він.Економічна політика волинських лісівників полягає в тому, щоб інвестувалися гроші у виробництво. Зараз у трьох лісгоспах ведеться монтаж потужних ліній із переробки деревини. Ми нещодавно зібрали статистику."На Волині серед лісівників працює 432 члени багатодітних родин. Що буде, якщо завтра ці люди залишаться без роботи, а сім’ї – без заробітної плати? Тоді ці сім’ї ляжуть на плечі уряду, бо їм треба буде надавати допомогу", - зазначив Кватирко.

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