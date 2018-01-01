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Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО

Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрили сучасний рентгенкабінет.

Презентація нового обладнання відбулася у четвер, 16 серпня.

За словами в.о. директора КП "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Віктора Пахарчука, для центру первинної медико-санітарної купили новий цифровий рентгенапарат на два робочих місця та зробили ремонт у кабінеті.

"Раніше у нас був рентгенапарат 1977 року випуску. Він працював до лютого цього року. Поки він не вийшов із ладу, ми неодноразово його ремонтували, але він вже не підлягав ремонту", - зауважив Віктор Пахарчук.

Загалом обладнання обійшлося у 2,2 мільйона гривень, ремонт - у понад 945 тисяч. Апарат може виконати 100 знімків у годину.
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО


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Теги: медицина, обладнання, рентген, Луцьк
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