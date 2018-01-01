Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
Сьогодні, 15:42
У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрили сучасний рентгенкабінет.
Презентація нового обладнання відбулася у четвер, 16 серпня.
За словами в.о. директора КП "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Віктора Пахарчука, для центру первинної медико-санітарної купили новий цифровий рентгенапарат на два робочих місця та зробили ремонт у кабінеті.
"Раніше у нас був рентгенапарат 1977 року випуску. Він працював до лютого цього року. Поки він не вийшов із ладу, ми неодноразово його ремонтували, але він вже не підлягав ремонту", - зауважив Віктор Пахарчук.
Загалом обладнання обійшлося у 2,2 мільйона гривень, ремонт - у понад 945 тисяч. Апарат може виконати 100 знімків у годину.
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Презентація нового обладнання відбулася у четвер, 16 серпня.
За словами в.о. директора КП "Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Віктора Пахарчука, для центру первинної медико-санітарної купили новий цифровий рентгенапарат на два робочих місця та зробили ремонт у кабінеті.
"Раніше у нас був рентгенапарат 1977 року випуску. Він працював до лютого цього року. Поки він не вийшов із ладу, ми неодноразово його ремонтували, але він вже не підлягав ремонту", - зауважив Віктор Пахарчук.
Загалом обладнання обійшлося у 2,2 мільйона гривень, ремонт - у понад 945 тисяч. Апарат може виконати 100 знімків у годину.
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