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У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО

У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО
У Горохові в рамках реконструкції центрального майдану встановили цікавий ліхтар.

Про це йдеться у повідомленні у групі «Горохів – моє місто» у соціальній мережі Facebook.

«Усі ви вже бачили, що проводиться реконструкція центральної площі Горохова. Сьогодні було встановлено ліхтарик «Я чекаю, бо кохаю». Місце зустрічі - центральна площа. Ось таку цікавинку встановили для вас у центрі міста», - йдеться у повідомленні.

У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО

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Теги: ліхтар, Волинь
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