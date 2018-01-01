У місті на Волині встановили незвичний ліхтар. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні у групі «Горохів – моє місто» у соціальній мережі Facebook.



«Усі ви вже бачили, що проводиться реконструкція центральної площі Горохова. Сьогодні було встановлено ліхтарик «Я чекаю, бо кохаю». Місце зустрічі - центральна площа. Ось таку цікавинку встановили для вас у центрі міста», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові в рамках реконструкції центрального майдану встановили цікавий ліхтар.Про це йдеться у повідомленні у групі «Горохів – моє місто» у соціальній мережі Facebook.«Усі ви вже бачили, що проводиться реконструкція центральної площі Горохова. Сьогодні було встановлено ліхтарик «Я чекаю, бо кохаю». Місце зустрічі - центральна площа. Ось таку цікавинку встановили для вас у центрі міста», - йдеться у повідомленні.

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