Ранкова аварія у Луцьку: на перехресті зіштовхнулися дві автівки
Сьогодні, 08:16
У Луцьку на перехресті сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода сталася зранку у п'ятницю, 17 серпня.
На перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола синій Peugeot не надав перевагу в русі Daewoo. Останній рухався по головній дорозі.
В результаті аварії машини зазнали механічних пошкоджень: у Peugeot розбитий передній бампер та погнутий капот.
За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. На місці працюють поліцейські, які й встановлять деталі пригоди.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Автопригода сталася зранку у п'ятницю, 17 серпня.
На перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола синій Peugeot не надав перевагу в русі Daewoo. Останній рухався по головній дорозі.
В результаті аварії машини зазнали механічних пошкоджень: у Peugeot розбитий передній бампер та погнутий капот.
За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. На місці працюють поліцейські, які й встановлять деталі пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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