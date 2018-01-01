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Ранкова аварія у Луцьку: на перехресті зіштовхнулися дві автівки

Ранкова аварія у Луцьку: на перехресті зіштовхнулися дві автівки
У Луцьку на перехресті сталася аварія.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Автопригода сталася зранку у п'ятницю, 17 серпня.

На перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола синій Peugeot не надав перевагу в русі Daewoo. Останній рухався по головній дорозі.

В результаті аварії машини зазнали механічних пошкоджень: у Peugeot розбитий передній бампер та погнутий капот.

За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. На місці працюють поліцейські, які й встановлять деталі пригоди.

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Теги: дтп, аварія
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