Ранкова аварія у Луцьку: на перехресті зіштовхнулися дві автівки





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Автопригода сталася зранку у п'ятницю, 17 серпня.



На перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола синій Peugeot не надав перевагу в русі Daewoo. Останній рухався по головній дорозі.



В результаті аварії машини зазнали механічних пошкоджень: у Peugeot розбитий передній бампер та погнутий капот.



За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав. На місці працюють поліцейські, які й встановлять деталі пригоди.



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