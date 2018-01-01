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На Волині у нічній бійці в чоловіка вкрали револьвер

На Волині у нічній бійці в чоловіка вкрали револьвер
24-річного жителя міста Луцька, з його слів, обікрали біля траси в селі Шклинь Горохівського району.

Про це пише Волинь-нова.

За попередніми даними, близько третьої години ночі молодий чоловік мав конфлікт із невідомим.

Штовханина переросла в бійку, а в якусь мить незнайомець відібрав у лучанина револьвер марки «Сафарі-3», який не є вогнепальною, а сигнально-шумовою зброєю.

На неї власник мав усі відповідні документи.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують зловмисника і сподіваються у цьому на допомогу небайдужих. Сумою збитків потерпілий назвав 8000 гривень.

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Теги: зброя
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