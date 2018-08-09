У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
Сьогодні, 09:10
У Луцьку розшукують водія чорної BMW, який на вулиці Ковельській збив дівчину.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат постраждалої Volodymyr Pliuta.
За словами чоловіка, це авто 9 серпня на вулиці Ковельсьскій збило його сестру Анну. Вона опинилася у лікарні, стан дівчини - важки.
"Увага. Розшук. Шукаю цю автівку і водія, який 09.08.18. приблизно о 19:40 годин на вулиці Ковельська м. Луцьк біля магазину Пакко збив дівчину. Це моя сестра. Аня лежить в лікарні. Стан важкий. Кома. За інформацію про місцезнаходження гарантую винагороду. Прохання поширити. Водій втік на цьому автомобілі з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат постраждалої Volodymyr Pliuta.
За словами чоловіка, це авто 9 серпня на вулиці Ковельсьскій збило його сестру Анну. Вона опинилася у лікарні, стан дівчини - важки.
"Увага. Розшук. Шукаю цю автівку і водія, який 09.08.18. приблизно о 19:40 годин на вулиці Ковельська м. Луцьк біля магазину Пакко збив дівчину. Це моя сестра. Аня лежить в лікарні. Стан важкий. Кома. За інформацію про місцезнаходження гарантую винагороду. Прохання поширити. Водій втік на цьому автомобілі з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.
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