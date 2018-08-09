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У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО

У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
У Луцьку розшукують водія чорної BMW, який на вулиці Ковельській збив дівчину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат постраждалої Volodymyr Pliuta.

За словами чоловіка, це авто 9 серпня на вулиці Ковельсьскій збило його сестру Анну. Вона опинилася у лікарні, стан дівчини - важки.

"Увага. Розшук. Шукаю цю автівку і водія, який 09.08.18. приблизно о 19:40 годин на вулиці Ковельська м. Луцьк біля магазину Пакко збив дівчину. Це моя сестра. Аня лежить в лікарні. Стан важкий. Кома. За інформацію про місцезнаходження гарантую винагороду. Прохання поширити. Водій втік на цьому автомобілі з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.

У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО
У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО



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Теги: аварія, ДТП
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