У шукають водія авто, яке збило дівчину: постраждала – у комі. ФОТО

У Луцьку розшукують водія чорної BMW, який на вулиці Ковельській збив дівчину.Про це на своїй сторінці у Facebook написав брат постраждалоїЗа словами чоловіка, це авто 9 серпня на вулиці Ковельсьскій збило його сестру Анну. Вона опинилася у лікарні, стан дівчини - важки."Увага. Розшук. Шукаю цю автівку і водія, який 09.08.18. приблизно о 19:40 годин на вулиці Ковельська м. Луцьк біля магазину Пакко збив дівчину. Це моя сестра. Аня лежить в лікарні. Стан важкий. Кома. За інформацію про місцезнаходження гарантую винагороду. Прохання поширити. Водій втік на цьому автомобілі з місця ДТП", - йдеться у повідомленні.