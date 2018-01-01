У Луцьку хочуть перейменувати школу
Сьогодні, 10:52
У Луцьку хочуть перейменувати ЗОШ №3.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Так, комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Луцької міської ради» у разі підтримання проекту рішення під час сесії називатиметься комунальним закладом загальної середньої освіти «Луцький ліцей №3 Луцької міської ради».
«Школа функціонує декілька років як навчальний заклад з інклюзивною формою навчання. Торік до навчання долучилася незряча дитина, для неї створили всі умови», - розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко.
Також у навчальному закладі облаштують спеціальний клас для дітей з особливими потребами, де освіту здобуватимуть 8 учнів.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Так, комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Луцької міської ради» у разі підтримання проекту рішення під час сесії називатиметься комунальним закладом загальної середньої освіти «Луцький ліцей №3 Луцької міської ради».
«Школа функціонує декілька років як навчальний заклад з інклюзивною формою навчання. Торік до навчання долучилася незряча дитина, для неї створили всі умови», - розповіла начальник управління освіти Зіновія Лещенко.
Також у навчальному закладі облаштують спеціальний клас для дітей з особливими потребами, де освіту здобуватимуть 8 учнів.
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