У Луцьку хочуть перейменувати школу

У Луцьку хочуть перейменувати ЗОШ №3.Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Так, комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Луцької міської ради» у разі підтримання проекту рішення під час сесії називатиметься комунальним закладом загальної середньої освіти «Луцький ліцей №3 Луцької міської ради».«Школа функціонує декілька років як навчальний заклад з інклюзивною формою навчання. Торік до навчання долучилася незряча дитина, для неї створили всі умови», - розповіла начальник управління освітиТакож у навчальному закладі облаштують спеціальний клас для дітей з особливими потребами, де освіту здобуватимуть 8 учнів.