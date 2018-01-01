Зручно та сучасно: у селищі на Волині відкрили пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення. ФОТО
Сьогодні, 18:37
У приміщенні Голобської селищної ради, що на вулиці Ковельській, відкрили пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення.
Презентація другого на Волині сучасного пункту відбулася у п'ятницю, 17 серпня.
На відкриття прибули голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. голови "Укртрансбезпеки" країни В'ячеслав Дідківський, керівник управління Державної служби України з безпеки на транспорті Віталій Конончук, голова Ковельської РДА Віктор Козак, голова селищної ради Сергій Гарбарук, представники Асоціації міжнародних перевізників та небайдужі волиняни.
За словами Віктора Козака, відкрили пункт з ініціативи "Укртрансбезпеки" за підтримки місцевої та обласної влади.
"Біля пункту видачі дозволів є паркомісця, кафе, магазин. У приміщенні є банк, термінал, місця для відпочинку, а також ЦНАП, що дуже зручно. Парковка не дуже велика, але дозволяє водію зробити паузу та отримати дозвіл", - зауважив він.
Такий пункт видачі дозволів вигідний не лише перевізникам, а й усім волинянам, адже це дозволить залучити додаткові гроші у бюджет.
У свою чергу, керівник управління "Укртрансбезпеки" в області Віталій Конончук розповів, що питання облаштування пункту видачі дозволів на міжнародні перевезення обговорювали з В'ячеславом Дідківським ще з березня.
"Ми обрали географічно і стратегічно правильне місце - Голоби. Хочу запевнити, що це не остання реалізована ідея. Ми зі збереження тієї штатної чисельності, яка є, відкриваємо додаткові можливості для перевізників", - відзначив він.
Пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення працюватиме у будні з 9:00 до 18:00.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що в Україні є лише два регіони, де працюють по два таких пункти - Київська та Волинська області. До слова, на Волині ще один пункт діє у Ковелі.
"У всіх країнах видаються дозволи, щоби вантажі могли перевозити в різних країнах Європи. Цим пунктом ми "перекрили" західну частину області, адже всім, хто їхав по міжнародних переходах, треба було брати дозвіл у Ковелі, Львові чи Києві. Водії тут отримують дозвіл і одразу їдуть на "Ягодин", - поділився очільник краю.
Він наголосив, що кошти з отримання послуг підуть на розвиток громад області, тому чим більше таких пунктів створять, тим буде вигідніше для волинян.
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Презентація другого на Волині сучасного пункту відбулася у п'ятницю, 17 серпня.
На відкриття прибули голова Волинської ОДА Олександр Савченко, в.о. голови "Укртрансбезпеки" країни В'ячеслав Дідківський, керівник управління Державної служби України з безпеки на транспорті Віталій Конончук, голова Ковельської РДА Віктор Козак, голова селищної ради Сергій Гарбарук, представники Асоціації міжнародних перевізників та небайдужі волиняни.
За словами Віктора Козака, відкрили пункт з ініціативи "Укртрансбезпеки" за підтримки місцевої та обласної влади.
"Біля пункту видачі дозволів є паркомісця, кафе, магазин. У приміщенні є банк, термінал, місця для відпочинку, а також ЦНАП, що дуже зручно. Парковка не дуже велика, але дозволяє водію зробити паузу та отримати дозвіл", - зауважив він.
Такий пункт видачі дозволів вигідний не лише перевізникам, а й усім волинянам, адже це дозволить залучити додаткові гроші у бюджет.
У свою чергу, керівник управління "Укртрансбезпеки" в області Віталій Конончук розповів, що питання облаштування пункту видачі дозволів на міжнародні перевезення обговорювали з В'ячеславом Дідківським ще з березня.
"Ми обрали географічно і стратегічно правильне місце - Голоби. Хочу запевнити, що це не остання реалізована ідея. Ми зі збереження тієї штатної чисельності, яка є, відкриваємо додаткові можливості для перевізників", - відзначив він.
Пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення працюватиме у будні з 9:00 до 18:00.
Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що в Україні є лише два регіони, де працюють по два таких пункти - Київська та Волинська області. До слова, на Волині ще один пункт діє у Ковелі.
"У всіх країнах видаються дозволи, щоби вантажі могли перевозити в різних країнах Європи. Цим пунктом ми "перекрили" західну частину області, адже всім, хто їхав по міжнародних переходах, треба було брати дозвіл у Ковелі, Львові чи Києві. Водії тут отримують дозвіл і одразу їдуть на "Ягодин", - поділився очільник краю.
Він наголосив, що кошти з отримання послуг підуть на розвиток громад області, тому чим більше таких пунктів створять, тим буде вигідніше для волинян.
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