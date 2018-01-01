Зручно та сучасно: у селищі на Волині відкрили пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення. ФОТО

Голова ОДА Олександр Савченко

В.о. голови Укртрансбезпеки В'ячеслав Дідківський

Голова Ковельської РДА Віктор Козак

Місця для паркування фур

Кафе для перепочинку та перекусу

Дозволи на перевезення

Представники Асоціації міжнародних перевізників

Голова Голобської селищної ради Сергій Гарбарук

У приміщенні Голобської селищної ради, що на вулиці Ковельській, відкрили пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення.Презентація другого на Волині сучасного пункту відбулася у п'ятницю, 17 серпня.На відкриття прибули голова Волинської ОДА, в.о. голови "Укртрансбезпеки" країни, керівник управління Державної служби України з безпеки на транспорті, голова Ковельської РДА, голова селищної ради, представники Асоціації міжнародних перевізників та небайдужі волиняни.За словами Віктора Козака, відкрили пункт з ініціативи "Укртрансбезпеки" за підтримки місцевої та обласної влади."Біля пункту видачі дозволів є паркомісця, кафе, магазин. У приміщенні є банк, термінал, місця для відпочинку, а також ЦНАП, що дуже зручно. Парковка не дуже велика, але дозволяє водію зробити паузу та отримати дозвіл", - зауважив він.Такий пункт видачі дозволів вигідний не лише перевізникам, а й усім волинянам, адже це дозволить залучити додаткові гроші у бюджет.У свою чергу, керівник управління "Укртрансбезпеки" в області Віталій Конончук розповів, що питання облаштування пункту видачі дозволів на міжнародні перевезення обговорювали з В'ячеславом Дідківським ще з березня."Ми обрали географічно і стратегічно правильне місце - Голоби. Хочу запевнити, що це не остання реалізована ідея. Ми зі збереження тієї штатної чисельності, яка є, відкриваємо додаткові можливості для перевізників", - відзначив він.Пункт видачі дозволів на міжнародні перевезення працюватиме у будні з 9:00 до 18:00.Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що в Україні є лише два регіони, де працюють по два таких пункти - Київська та Волинська області. До слова, на Волині ще один пункт діє у Ковелі."У всіх країнах видаються дозволи, щоби вантажі могли перевозити в різних країнах Європи. Цим пунктом ми "перекрили" західну частину області, адже всім, хто їхав по міжнародних переходах, треба було брати дозвіл у Ковелі, Львові чи Києві. Водії тут отримують дозвіл і одразу їдуть на "Ягодин", - поділився очільник краю.Він наголосив, що кошти з отримання послуг підуть на розвиток громад області, тому чим більше таких пунктів створять, тим буде вигідніше для волинян.