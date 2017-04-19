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Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО

Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
У Княгининівській об’єднаній територіальній громаді мають намір встановити незвичну лавку.

Про це у соціальній мережі Facebook написала голова ОТГ Олена Твердохліб.

«І щоб всі мали що обговорювати поки я буду у відпустці... Лавочка , яка буде на зупинці з олівцями. Сюрприз! Вона буде у формі гумки», - написала Твердохліб.

Вона також опублікувала ескіз лавки та фото процесу її виготовлення.

Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО


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Теги: зупинка, Княгининок
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