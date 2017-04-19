Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО

У Княгининівській об’єднаній територіальній громаді мають намір встановити незвичну лавку.Про це у соціальній мережі Facebook написала голова ОТГ«І щоб всі мали що обговорювати поки я буду у відпустці... Лавочка , яка буде на зупинці з олівцями. Сюрприз! Вона буде у формі гумки», - написала Твердохліб.Вона також опублікувала ескіз лавки та фото процесу її виготовлення.