Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
Сьогодні, 22:02
У Княгининівській об’єднаній територіальній громаді мають намір встановити незвичну лавку.
Про це у соціальній мережі Facebook написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
«І щоб всі мали що обговорювати поки я буду у відпустці... Лавочка , яка буде на зупинці з олівцями. Сюрприз! Вона буде у формі гумки», - написала Твердохліб.
Вона також опублікувала ескіз лавки та фото процесу її виготовлення.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала голова ОТГ Олена Твердохліб.
«І щоб всі мали що обговорювати поки я буду у відпустці... Лавочка , яка буде на зупинці з олівцями. Сюрприз! Вона буде у формі гумки», - написала Твердохліб.
Вона також опублікувала ескіз лавки та фото процесу її виготовлення.
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