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На Волині викрили канал, яким іноземців-нелегалів доправляли у Польщу

На Волині викрили канал, яким іноземців-нелегалів доправляли у Польщу
На Волині прикордонники ліквідували незаконний канал міграції, через який українець переправляв нелегалів до Польщі.

Про це інформує прес-служба Держприкордонслужби.

Нещодавно оперативники Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України спільно з УСБ України у Волинській області в рамках цільових профілактичних заходів «Мігрант» викрили та ліквідували канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу, який організував один із громадян України.

Трьох громадян Бангладеш та одного Пакистану, затримали на ділянці відділу прикордонної служби «Рівне» за 5 кілометрів до державного кордону України під час спроби їх незаконного переправлення до Польщі.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

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Теги: міграція, нелагали, кордон
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