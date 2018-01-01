вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Сході України загинув волинянин

На Сході України загинув волинянин
На Сході України загинув волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук.

Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.

Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.

Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У дома на нього чекала мама, дружина двоє дітей - 4-ри та 7-річний сини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, війна, 14 ОМБР, Василь Крищук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО Як у Луцьку прощалися з Героєм Андрієм Єлістратовим. ФОТО
11 серпень, 15:51
На Донбасі загинув військовий На Донбасі загинув військовий
05 серпень, 10:18
Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську Загиблому бійцю волинської бригади відкрили пам'ятну дошку в Лисичанську
24 липень, 17:44
Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
09 липень, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
 0
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
 0
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
 0
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8