На Сході України загинув волинянин

Василь Крищук.



Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.



Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.



Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У дома на нього чекала мама, дружина двоє дітей - 4-ри та 7-річний сини.



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