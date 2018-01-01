На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
На Сході України загинув волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук.
Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.
Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У дома на нього чекала мама, дружина двоє дітей - 4-ри та 7-річний сини.
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Про це повідомив голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський.
Крищук був бійцем 3 механізованого батальйону 14 ОМБР. Він поліг у бою із диверсійно-розвідувальною групою ворога.
Чоловік 1982 року народження був жителем Володимира-Волинського. У дома на нього чекала мама, дружина двоє дітей - 4-ри та 7-річний сини.
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